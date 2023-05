Crocifisso di Colonna, la processione via terra si farà

La processione del Crocifisso di Colonna via terra si farà (almeno salvo variazioni dell'ultimo minuto): lo comunica in via ufficiale il Comitato Feste Patronali di Trani. La tregua dalla pioggia consentirà lo svolgimento del corteo come da tradizione. Non ci sarà invece l'imbarco, come precedentemente annunciato per via del mare mosso. Il Santissimo Crocifisso raggiungerà la Città tramite un mezzo a vetri per permettere la visione a tutti i cittadini. Dal Porto, alle ore 12, prenderà al via la processione che raggiungerà la parrocchia di Santa Maria delle Grazie in cui rimarrà esposto ai fedeli.