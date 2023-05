3 maggio sotto la pioggia, la fede vince sul maltempo

Comunque numerosi i fedeli che non hanno voluto rinunciare all'appuntamento del 3 maggio, quasi una seconda festa patronale cui la comunità tranese è legatissima. Da ieri un rincorrersi di notizie circa lo svolgersi della processione per mare e alla fine la decisione del trasporto in automobile, con cui il santo Crocifisso è partito sulla banchina del Porto. I fuochi pirotecnici all'arrivo della Croce hanno colorato un cielo grigio e cupo, rendendo forse ancora più emozionante questa inusuale processione che si conclude alla Madonna delle Grazie dove stazionerà la sacra icona.