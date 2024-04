La festa del Crocifisso di Colonna: il programma dal 30 aprile al 9 maggio

๐˜๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ท๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ข ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ต๐˜ข, ๐˜ช๐˜ญ ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ช๐˜ต๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฑ๐˜ถ๐˜ฃ๐˜ฃ๐˜ญ๐˜ช๐˜ค๐˜ข ๐˜ถ๐˜ง๐˜ง๐˜ช๐˜ค๐˜ช๐˜ข๐˜ญ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜š๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ฆ๐˜จ๐˜จ๐˜ช๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ ๐˜š๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜Š๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ข.๐˜‹๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ญ๐˜ฆ๐˜จ๐˜จ๐˜ช๐˜ฃ๐˜ช๐˜ญ๐˜ช๐˜ตร ๐˜ฆ ๐˜ข๐˜ญ๐˜ญ'๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ป๐˜ป๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ถ๐˜ต๐˜ช, ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜จ๐˜ณ๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฎ๐˜ข ๐˜ด๐˜ข๐˜ณร ๐˜ฅ๐˜ช๐˜ท๐˜ถ๐˜ญ๐˜จ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ e ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฎ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ช๐˜ฎ๐˜ช ๐˜จ๐˜ช๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ช๐˜ฏ ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ฎ๐˜ข๐˜ต๐˜ฐ ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ต๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ณ๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ค๐˜ฉ๐˜ช๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ค๐˜ช๐˜ต๐˜ตร .Il ๐˜Š๐˜ณ๐˜ฐ๐˜ค๐˜ช๐˜ง๐˜ช๐˜ด๐˜ด๐˜ฐ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜Š๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ข ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ข๐˜ญ 1480 ๐˜ท๐˜ฆ๐˜จ๐˜ญ๐˜ช๐˜ข ๐˜ด๐˜ถ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ต๐˜ณ๐˜ข ๐˜Š๐˜ช๐˜ต๐˜ตร , ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ด๐˜ด๐˜ข ๐˜ณ๐˜ข๐˜ท๐˜ท๐˜ช๐˜ท๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฒ๐˜ถ๐˜ฆ๐˜ช ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช๐˜ฎ๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ช ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ฅ๐˜ฆ ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ฆ๐˜ท๐˜ฐ๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ฑ๐˜ฐ๐˜ญ๐˜ข๐˜ณ๐˜ฆ ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ค๐˜ฉรฉ ๐˜ด๐˜ช๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜ข๐˜ฏ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ณ๐˜ข ๐˜ฑ๐˜ฆ๐˜ณ ๐˜ต๐˜ถ๐˜ต๐˜ต๐˜ช ๐˜ง๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ต๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ง๐˜ณ๐˜ข๐˜ต๐˜ฆ๐˜ณ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ตร ๐˜ฆ ๐˜ฅ๐˜ช ๐˜ง๐˜ฆ๐˜ด๐˜ต๐˜ข ๐˜ฏ๐˜ฆ๐˜ญ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ต๐˜ณ๐˜ข๐˜ฅ๐˜ช๐˜ป๐˜ช๐˜ฐ๐˜ฏ๐˜ฆ ๐˜ค๐˜ฉ๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ช ๐˜ณ๐˜ช๐˜ฏ๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ท๐˜ข.SOLENNI FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SS. CROCIFISSO DI COLONNADAL 30 APRILE AL 09 MAGGIO 2024Anche quest'anno la nostra comunitร cittadina guarda al SS. Crocifisso con devozione e amore, invocando con insistenza il dono della pace, in questo tempo travagliato e complesso, di criticitร ma anche di opportunitร ; la nostra Chiesa รจ chiamata a far sentire il profumo del Vangelo, amando il mondo e volendolo servire con misericordia e consolazione. Chiediamo al Crocifisso Risorto che le Sue stimmate siano per noi e per il mondo, segni luminosi di risurrezione indicando vie nuove di pace e di riconciliazione.SANTUARIO SANTA MARIA DI COLONNATRIDUO DI PREPARAZIONEMARTEDรŒ 30 APRILEOre 18:30 Recita del Santo RosarioOre 19:00 Santa Messa presieduta da don Cosimo Delcuratolo, Vicario episcopale per il cleroOre 20:00 "Sotto la sua croce" โ€“ Serata di spiritualitร ai piedi del Crocifisso risorto promossa dall'AC diocesana presieduta da Don Gaetano CorvasceMERCOLEDรŒ 1 MAGGIOOre 18:30 Recita del Santo RosarioOre 19:00 Santa Messa presieduta da don Sergio Pellegrini, Vicario Generale dell'ArcidiocesiGIOVEDรŒ 2 MAGGIOOre 18:30 Recita del Santo RosarioOre 19:00 Santa Messa presieduta dal Can. Gaetano Lops, Presidente del Capitolo e Rettore della Basilica CattedraleOre 19:45 Presentazione del volume "L'amore lascia il segno. Il Crocifisso di Colonna raccontato ai piccoli"Ore 20:30 Concerto musicale a cura del "Gran Concerto Bandistico Sinfonico โ€“ Trani" diretto dal Mยฐ Tommaso CarboneVENERDรŒ 3 MAGGIO 2024SOLENNITA' DEL SS. CROCIFISSOOre 6:30 Santuario Santa Maria di Colonna - Santa Messa presieduta dal Can. Domenico Gramegna, Rettore del SantuarioOre 8:00 Molo San Nicola โ€“ Apertura dei festeggiamenti con una diana della Ditta "Colangelo FireWorks"Ore 10:30 Piazzale Santa Maria di Colonna โ€“ Solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dall'Arcivescovo Sua Ecc.za Mons. Leonardo D'Ascenzo, con la partecipazione del Capitolo Cattedrale, del Clero cittadino, delle Autoritร Civili e Militari e dei rappresentanti delle Arciconfraternite, Confraternite e associazioni religiose di Trani.Ore 12:00 Lungomare Cristoforo Colombo - Imbarco del Crocifisso dal Lido A.N.M.I. sulla imbarcazione "Manuela" gentilmente messa a disposizione da Marco Iurilli. L'Effigie sarร traghettata dal lido A.N.M.I. al natante, dal pescatore Sansaro Lorenzo della "Baia del pescatore", con la collaborazione del Gruppo Sub "Amici del Mare".Ore 12:30 Molo Santa Lucia - Arrivo del SS. Crocifisso di Colonna, accolto da un'attrazione di luci e colori pirotecnici della ditta "Colangelo FireWorks". Dopo lo sbarco, Solenne Processione con l'intervento di Sua Ecc. Mons. Arcivescovo, del Rev.mo Capitolo Cattedrale, del Clero, delle Autoritร Civili e Militari, della Confraternita di San Nicola Pellegrino e dell'Ordine Secolare dei Servi di Maria, che percorrerร il seguente itinerario: molo Santa Lucia, via Banchina al porto, via Statuti Marittimi, piazza Quercia, piazza Plebiscito, via San Giorgio (palazzo Telesio), sosta e preghiera di affidamento della Cittร di Trani alla protezione del SS. Crocifisso di Colonna; si prosegue per via M. Pagano, piazza della Libertร , via M. Pagano, via Marsala, corso V. Emanuele, piazza della Repubblica, via Aldo Moro, via N. de Roggiero, chiesa di Santa Maria del Pozzo dove il Sacro Legno rimarrร esposto alla venerazione dei fedeli fino al 9 maggio.Ore 12:30 Mensa Caritas cittadina: pranzo solidale offerto dal Comitato Feste PatronaliPARROCCHIA SANTA MARIA DEL POZZOVENERDรŒ 3 MAGGIOOre 18:30 Santo RosarioOre 19:00 Santa Messa presieduta dal Can. Vincenzo Bovino, parroco di Santa Maria Greca a CoratoSABATO 4 MAGGIOOre 9:00 Santa MessaOre 17:30 Santa Messa presieduta da Mons. Saverio Pellegrino, parroco di San Francesco a TraniOre 19:00 Santa Messa presieduta dal parroco Mons. Domenico de TomaDOMENICA 5 MAGGIOSante Messe: ore 08:00 - 10.30 - 12.00Ore 19:00 Santa Messa presieduta da don Sergio Pellegrini, Vicario GeneraleOre 20:00 Concerto Meditazione "La croce, forma dell'amore"LUNEDรŒ 6 MAGGIOOre 9:00 Santa MessaOre 16:30 Il Crocifisso sarร portato processionalmente nella Casa di Reclusione Femminile, dove sarร celebrata la Santa Messa presieduta dal cappellano Can. Raffaele Sarno con Mons. Giuseppe AscianoOre 18:00 Il Crocifisso processionalmente sarร riportato in ParrocchiaOre 19:00 Santa Messa presieduta dal Can. Gaetano Lops, coordinatore della zona pastorale "SanNicola Pellegrino" di TraniOre 20:00 Incontro di preghiera per giovani guidato dal Can. Michele Caporusso a cura della Pastorale Giovanile CittadinaMARTEDรŒ 7 MAGGIOOre 9:00 Santa MessaOre 17:00 Celebrazione "Semi di vita" per le Scuole Elementari e MedieOre 19:00 Santa Messa presieduta dal Can. Raffaele SarnoOre 20:00 Incontro-Testimonianza "Strada della Croce, strada dell'Amore" con e di Don PasqualeCotugno, responsabile Caritas della Diocesi di Cerignola-Ascoli SatrianoMERCOLEDรŒ 8 MAGGIOOre 9:00 Santa MessaOre 19:00 Santa Messa presieduta dal Can. Francesco La Notte, parroco di San Giuseppe a TraniOre 20:00 Conferenza "Il Crocifisso nell'arte" a cura della Prof.ssa Angela di GregorioGIOVEDรŒ 9 MAGGIOOre 9:00 Santa MessaOre 19:00 Santa Messa presieduta dall'Arcivescovo Mons. Leonardo D'AscenzoOre 20:00 "VIA LUCIS" per il ritorno del SS. Crocifisso al Santuario di Colonna, con la partecipazione del Clero, delle Arciconfraternite e Confraternite, della comunitร Parrocchiale di S. Maria del Pozzo, degli Scout e dell'UNITALSI, percorrendo il seguente itinerario: chiesa di Santa Maria del Pozzo, via delle Crociate, piazza della Repubblica, via Cavour, piazza Plebiscito, largo Chiarelli, lungomare Cristoforo Colombo, Santuario di Santa Maria di Colonna.Il Comitato Feste Patronali di Trani ringrazia tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dei festeggiamenti.