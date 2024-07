Trani, ladri d'uva in azione: sventato un grosso colpo dalle Guardie Campestri

"I nostri associati devono sentirsi protetti, l'azione delle guardie campestri soprattutto in questi periodi di raccolta dell'uva ormai matura è costante e capillare": cosìi". È di due notti fa l'operazione che ha consentito di recuperare una importante quantitativo di uva della qualità Vittoria della quale ignoti ladri avevano progettato e pianificato il furto . Il fatto è avvenuto in zona Santa Chiara ai danni di un associato al consorzio. Col sopraggiungere delle pattuglie delle guardie campestri i malviventi si sono dati alla fuga lasciando sul posto cassette e ogni altra attrezzatura per poter raccogliere l'uva. "Sono numerosissime le aggressioni alle nostre campagne a partire da questo periodo, sia per l'uva da tavola che per la produzione vinicola: essere associati al consorzio significa sapere di avere una squadra al proprio fianco a proteggere annate di lavoro. Un aumento di associati al consorzio ovviamente consentirebbe un aumento delle forze in campo che, congiunte con Polizia e Carabinieri, cercano di assicurare una maggiore serenità agli agricoltori", conclude Nardò , auspicando ovviamente che questa azione finisca per scoraggiare queste azioni criminali che, sottraendo prodotti della terra rubano insieme fatica, sudore sacrifici.