Nuovo furto d'uva sventato a Trani in contrada Algeri dalle Guardie Campestri

Ieri sera alle ore 23 circa, in contrada Algeri, le guardie Campestri di Trani hanno sventato un altro ingente furto di uva. Sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri in supporto alle guardie campestri, in queste notti in vigile controllo dei terreni dei consociati visto il periodo di maturazione dell'uva. Grazie alla prontezza e alla tempestività dell'intervento non è solo stata recuperata la refurtiva, subito restituita al proprietario ma anche recuperato tutto il materiale utilizzato per il furto. "È un'azione continua che stiamo svolgendo in protezione dei consociati all'associazione", ha affermato il presidente delle Guardie Campestri Peppino Nardò; "il nostro obiettivo è scoraggiare i criminali e fare in modo che i nostri associati possano dormire sonni tranquilli e non vivere nel terrore di vedere svanire in una notte un'annata intera di lavoro".