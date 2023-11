Sventato ingente furto di olive dalle Guardie Rurali di Trani

Tempo di raccolta delle olive, tempo di raccolte criminose: ieri in contrada Casa Rossa a Trani, intorno alle 21:25, le Guardie Rurali hanno sventato il furto di un grosso quantitativo di olive che erano state raccolte evidentemente a partire dall'imbrunire grazie all'ausilio di lampade e fari delle auto.Grazie all'azione di controllo delle Guardie Rurali, che in questo periodo di maturazione presidiano gli uliveti in maniera particolare, i malviventi sono stati sorpresi e costretti alla fuga, lasciando le olive sulle reti e alcuni quantitativi già nei sacchi .È intervenuta anche la Polizia locale a sostegno delle Guardie Rurali ; queste ultime hanno recuperato anche i teli e tutto l'occorrente per realizzare la raccolta.