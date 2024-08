Due giorni e due notti di furti sventati dalle Guardie Campestri di Trani, il presidente Nardò: "Una continua allerta per difendere i nostri associati"

È un lavoro senza sosta quello delle guardie campestri di Trani che negli ultimi tre giorni sono riusciti a sventare ben tre tentativi di furto ad altrettante aziende di associati. In pieno giorno, intorno alle 11:45 di giovedì 8 agosto, in contrada Monumento, a tre Km. dal confine con Andria, sono stati messi in fuga ladri che avevano già caricato nelle cassette una enorme quantità di uva della varietà Vittoria. I ladri si sono dati alla fuga lasciando sul terreno la refurtiva che é stata resa ai legittimi proprietari i quali hanno caldamente ringraziato le Guardie per il super lavoro al quale, volentieri, si stanno sottoponendo, in particolare in questo periodo proprio relativo alla produzione di uva. "I nostri consociati possono stare tranquilli, nel limite del possibile, in quanto le guardie di Trani stanno facendo il possibile e l'impossibile per limitare agli assalti che i ladri tentano di portare a termine ai nostri associati", sottolinea il presidente Peppino Nardò. Nella tarda serata, sempre dell' 8 agosto , insieme alla Polizia, le Guardie Campestri hanno poi sventato un colossale tentato furto ad una grande azienda agricola di Trani associata. Il tutto è stato sventato grazie al servizio di Radio Vigilanza che ha messo in allarme le guardie. Alle 9:45 di ieri, 9 agosto, un altro furto sventato sempre di carichi importanti di uva.Nel frattempo arrivano altre segnalazioni di furti d'uva: ma ovviamente l'azione delle Guardie Campestri è rivolta ai consociati, e ancora l'appello a difendere il nostro territorio è dello stesso Nardò:"Un numero più alto di associati ci consentirebbe di incrementare le nostre forze con nuovo personale e di difendere a tappeto davvero tutto il territorio pe il lavoro faticoso e prezioso degli agricoltori della zona. Con questi furti sventati stiamo cercando di trasmettere il messaggio della protezione che si può ricevere associandosi al consorzio Guardie campestri".