Tensione in Piazza della Repubblica a Trani: lite tra due persone termina con l'intervento dei Carabinieri

Momenti di forte concitazione e caos hanno avuto luogo nel tardo pomeriggio di oggi in Piazza della Repubblica, nel centro di Trani. Due persone sono state protagoniste di un episodio che ha attirato l'attenzione dei passanti e suscitato preoccupazione in zona.



Secondo quanto riferito da testimoni oculari, i due si trovavano in piazza quando è esplosa una lite piuttosto accesa. I motivi che hanno scatenato la discussione non sono ancora chiari, ma l'alterco ha subito assunto toni molto accesi, con entrambi i protagonisti visibilmente agitati e alterati.



In pochi minuti, l'area è diventata teatro di un acceso diverbio, con passanti e curiosi che si sono fermati a osservare. La situazione ha creato un certo allarme, tanto che sono stati allertati i Carabinieri, che si sono precipitati sul posto per sedare gli animi e cercare di riportare la calma. Uno di loro è stato persino ammanettato ad un albero in attesa dell'arrivo di rinforzi. Entrambi sono stati portati in Caserma dove è sopraggiunta anche un'ambulanza.