Schianto a Trani sulla provinciale Bisceglie-Andria: 4 feriti

Un grave incidente stradale si è verificato questa sera, 4 aprile, sulla strada provinciale che collega Andria e Bisceglie, in territorio di Trani. Una Mazda, finita su un fianco fuori carreggiata, ed una Lancia si sono scontrate violentemente. Il bilancio è di quattro feriti gravi, due trasportati in codice rosso al "Dimiccoli" di Barletta e gli altri due all'ospedale "Bonomo" di Andria. Purtroppo, secondo le prime sommarie ricostruzioni, tra di essi vi sarebbe una donna incinta.Sul posto sono giunte quattro ambulanze del Servizio 118 che hanno provveduto ai soccorsi ed al trasporto dei feriti, coadiuvati dai Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Barletta e Corato. La dinamica sarà chiarita meglio nelle prossime ore dalla Polizia Locale di Trani, che ha provveduto anche a far riprendere la viabilità in zona.