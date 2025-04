Da AVIS Trani alla Bat: Luisa Sgarra è la nuova Presidente dell'AVIS Provinciale

La prof.ssaè la nuova Presidente dell' AVIS Provinciale BAT , lo hanno deciso lo scorso 29 marzo i Consiglieri eletti durante l'assemblea che si era tenuta il 15 marzo precedente presso il Palazzo delle Arti Beltrani a Trani.La nomina è di prestigio e di grande soddisfazione per chi, come, ha fatto dell'AVIS, da sempre, un punto di riferimento di vita quotidiano con l'obiettivo di incrementare le donazioni di sangue attraverso tutte le attività divulgative possibili, finalizzate alla conoscenza di una forma esemplare di volontariato.Con questo incarico, che avrà durata triennale, lascia la responsabilità del gruppo avisino di Trani, di cui rimane prima volontaria, che registra la nomina a nuovo Presidente di AVIS Trani di, volontario anch'egli di lungo corso.in AVIS Bat raccoglie il testimone daresidente uscente al secondo mandato, che si è congedato ringraziando:" Tutti per la collaborazione e per aver arricchito il mio bagaglio di conoscenza e di esperienza ma soprattutto di rapporto umano e sociale"."Con sincera emozione e profonda gratitudine - ha scritto- porto il saluto del nuovo Consiglio Direttivo che ho l'onore di rappresentare in qualità di Presidente. Un ruolo di grande responsabilità che mi onora, in primis, in qualità di avisina, ma anche di donna – considerata la bassa rappresentanza femminile Per l'AVIS Provinciale di Barletta Andria Trani inizia, dunque - continua la neo presidente - un nuovo percorso con uno sguardo ancorato al passato per mantenere saldi e vivi i principi e i valori costituenti, unitamente alla determinazione di promuovere la partecipazione attiva di tutti i componenti della provinciale alla nostra vita associativa, annullando qualsiasi barriera, con lo spirito di dedizione, passione che contraddistingue noi avisini".Di seguito la composizione del nuovo Direttivo che nel triennio 2025-2028 guiderà l'AVIS Provinciale Bat:- Presidente: Luisa Sgarra- Vice-presidente vicario: Michele Cafagna;- Vice-presidente: Antonio Panico;- Segretaria: Vincenza Fattibene;- Tesoriere: Giuseppe Muciaccia;- Componenti: Berardino Nicola, D'Addato Antonio, Di Teo Savino, Dimiccoli Giuseppe, Ferrara Guglielmo Savino, Mennuni Maria Sterpeta, Pedone Angelo, Santo Leonardo.