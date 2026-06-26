Tribunale di Trani
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Csm, il dott. Saverio Umberto De Simone è il nuovo Presidente del Tribunale di Trani

Il neo Presidente subentrerà al dott. Salvatore Casiello dopo il decreto del Presidente Mattarella

Trani - venerdì 26 giugno 2026 7.26
Nuovo giro di nomine al Consiglio superiore della magistratura, con il plenum riunito nel pomeriggio per decidere incarichi direttivi e semidirettivi in diversi uffici giudiziari italiani. Tra le deliberazioni più rilevanti figura la nomina di Saverio Umberto De Simone a presidente del Tribunale di Trani, arrivata al termine di una votazione particolarmente ravvicinata. La proposta in favore di De Simone ha ottenuto 14 voti, mentre la proposta alternativa a sostegno di Salvatore Casiello si è fermata a 13 voti. Tre le astensioni.

La notizia si inserisce in una vicenda che va avanti da oltre due anni e che ha visto un lungo contenzioso amministrativo sulla presidenza del Tribunale di Trani. Fino ad oggi, infatti, presidente del Tribunale è Salvatore Casiello, nominato dal CSM nel marzo 2024. Quella nomina era stata impugnata dal concorrente Saverio Umberto De Simone. Il ricorso aveva avuto un primo esito negativo davanti al TAR del Lazio, che aveva confermato la scelta del CSM.

Successivamente, però, il Consiglio di Stato ha ribaltato quella decisione con la sentenza n. 1127/2026, accogliendo l'appello di De Simone. I giudici amministrativi hanno rilevato carenze istruttorie nella comparazione tra i candidati, errori nel calcolo dell'anzianità di servizio di De Simone e la mancata adeguata valutazione di alcune esperienze professionali maturate dal magistrato barese. Per questo motivo hanno annullato la delibera del CSM, imponendo una nuova valutazione comparativa tra i due candidati. La decisione assunta dal Plenum del Consiglio superiore della magistratura rappresenta proprio l'esito di quella nuova comparazione. Non si tratta quindi di una "nuova" procedura, ma della conclusione del procedimento riaperto dopo la sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la precedente nomina.

Dal punto di vista amministrativo, la nomina deliberata dal Plenum dovrà ora essere perfezionata con il decreto del Sergio Mattarella, che presiede il CSM, e con la successiva presa di possesso dell'incarico. Fino a quel momento Casiello continua formalmente a ricoprire la funzione di presidente del Tribunale.
  • Il curriculum del dott. Saverio Umberto De Simone
Nominato magistrato con D.M. 20.11.1986, è stato: dal 16.7.1988 pretore presso la Pretura di Rossano; dal 19.2.1992 sostituto procuratore presso la Pretura di Trani; dal 27.3.1997 pretore presso la Pretura di Trani (successivamente giudice presso il Tribunale di Trani); dal 7.3.2003 giudice presso il Tribunale di Bari; dal 24.5.2010 consigliere della Corte di Appello di Bari; dal 9.2.2016 Presidente di Sezione presso il Tribunale di Bari (delibera consiliare di conferma del 9.12.2020); dal 9.2.2024 giudice presso il Tribunale di Bari, per scadenza ottennio. (Fonte dati CSM)
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