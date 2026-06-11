Giustizia, on.Matera (FdI): “Quattro nuovi magistrati a Trani, segnale concreto per il territorio”

"L'arrivo di quattro nuovi magistrati al Tribunale di Trani rappresenta una notizia importante per il nostro territorio e conferma l'impegno del ministro Carlo Nordio nel rafforzare il sistema giudiziario e renderlo più efficiente e vicino ai cittadini. In Puglia sono complessivamente 27 i neo-magistrati assegnati agli uffici giudiziari, un dato che testimonia l'attenzione riservata alla nostra regione e la volontà di garantire risposte più rapide ed efficaci.Il Governo Meloni continua a dimostrare con i fatti la propria attenzione verso la giustizia e i territori, intervenendo su una delle principali criticità del sistema giudiziario italiano: la carenza di personale. Una scelta che punta a migliorare il funzionamento degli uffici giudiziari e ad assicurare servizi più efficienti per cittadini, imprese e professionisti. Per anni gli organici insufficienti hanno inciso sull'attività dei tribunali, rallentando i tempi della giustizia. L'assegnazione di nuove risorse va nella direzione giusta e consentirà di rafforzare la capacità di risposta degli uffici, a beneficio dell'intera comunità.Il percorso avviato dal ministro Nordio sta producendo risultati concreti. L'obiettivo di colmare entro la fine dell'anno i vuoti di organico della magistratura ordinaria dimostra una visione chiara e una programmazione seria. Investire nella giustizia significa rafforzare la tutela dei diritti, sostenere la crescita economica e garantire maggiore sicurezza ai territori. Il potenziamento del Tribunale di Trani rappresenta un segnale concreto di vicinanza alle esigenze delle comunità locali e conferma la volontà del Governo di assicurare una giustizia sempre più efficiente, moderna e in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini". Lo spiega la deputata pugliese di Fratelli d'Italia Mariangela Matera, commentando il decreto firmato dal ministro della Giustizia Carlo Nordio che assegna 354 neo-magistrati agli uffici giudiziari italiani dopo il completamento del periodo di tirocinio