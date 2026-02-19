Ufficio del Giudice di Pace di Trani, Remini: "Gravissima situazione. Organico al collasso e servizi a rischio"

tl@

La Cgil Funzione pubblica denuncia con forza la situazione "ormai insostenibile" dell', dove da anni si registra "un progressivo e inaccettabile depauperamento del personale amministrativo, a fronte di un aumento esponenziale delle competenze, del carico di lavoro e del bacino territoriale di riferimento"."La pianta organica dell'Ufficio, ferma al 1995, - sostiene la segretaria generale I- non è mai stata adeguata all'ampliamento territoriale derivante dall'accorpamento dei comuni di Molfetta, Ruvo di Puglia, Terlizzi, Minervino Murge e Spinazzola. Oggi il personale in servizio è chiamato a garantire attività per un'utenza enormemente superiore rispetto a quella originaria, senza che sia stato previsto alcun potenziamento strutturale. A ciò si aggiunge l'ampliamento delle competenze del Giudice di Pace, sia per materia sia per valore: cause risarcitorie fino a 10.000 euro, sinistri stradali fino a 25.000 euro (che dal 30/6/2026 diventeranno 30.000 e 50.000 euro) opposizioni a sanzioni amministrative, estensione della competenza penale, aumento delle controversie civili e impatto della digitalizzazione del processo. Tutto questo mentre l'organico rimane immutato".Non solo, nei prossimi mesi l'Ufficio perderà fino al 60% del personale, con la concreta possibilità di arrivare anche all'80%. "La situazione è precipitata e pensionamenti, trasferimenti e scadenze di assegnazioni temporanee renderanno impossibile assicurare la continuità dei servizi essenziali: iscrizioni a ruolo, gestione delle udienze, attività di cancelleria civile e penale, gratuito patrocinio, recupero crediti, gestione dei magistrati onorari, attività statistiche e amministrative", aggiunge la segretaria generale della Fp Cgil Bat.Il sindacato denuncia con fermezza che "il mancato ampliamento della pianta organica, la mancata copertura dei posti vacanti e l'assenza di interventi immediati mettono a rischio la tutela dei diritti dei cittadini e la stessa tenuta del presidio di giustizia sul territorio". Per queste ragioni, la CGIL Funzione Pubblica:* sollecita l'adozione immediata di misure straordinarie e temporanee, tra cui l'applicazione urgente di personale amministrativo e l'utilizzo di piante organiche flessibili distrettuali;* chiede al Ministero della Giustizia e alla Presidenza della Corte d'Appello di intervenire senza ulteriori ritardi con provvedimenti alla tutela dei lavoratori presenti."Continueremo a vigilare e a mobilitarci affinché l'Ufficio del Giudice di Pace di Trani non venga lasciato al collasso e affinché lavoratrici, lavoratori e cittadini possano contare - conclude- su un servizio pubblico dignitoso, efficiente e rispettoso dei diritti di tutti" . ISegretaria generale Fp Cgil Bat.