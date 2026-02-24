Casale
Casale
Cronaca

Morte chef Casale, il giudice rinvia ancora: nuove verifiche sulle fotografie

Il Gup dispone l’acquisizione dei file originali delle immagini per chiarire la presenza di operatori sulla strada e la visibilità del limite di velocità

Trani - martedì 24 febbraio 2026 13.38
Nessuna parola definitiva, almeno per ora. La vicenda giudiziaria legata alla morte del 27enne chef Raffaele Casale continua a muoversi tra rinvii e approfondimenti. Il giudice dell'udienza preliminare Domenico Zeno ha disposto un nuovo aggiornamento al 1° luglio 2026, scegliendo di non chiudere il procedimento senza prima acquisire ulteriore materiale ritenuto essenziale.

Il punto su cui si concentra l'attenzione è la documentazione fotografica raccolta subito dopo i fatti. Le immagini finora presenti nel fascicolo, solo in formato stampato e poco nitide, dovranno essere recuperate nei file originali. Secondo il giudice, la qualità delle fotografie potrebbe incidere sulla ricostruzione: da un lato per verificare se vi fossero operatori Amiu impegnati nella pulizia della strada dagli aghi di pino, dall'altro per accertare l'effettiva presenza e visibilità del segnale di limite di velocità.

Nel procedimento sono coinvolti un dirigente facente funzioni e un amministratore dell'epoca, chiamati a rispondere di concorso colposo in omicidio stradale per presunte responsabilità legate alla manutenzione del tratto viario. Un impianto accusatorio che, tuttavia, non ha trovato una posizione univoca nemmeno tra le parti: sia la Procura sia le difese hanno chiesto l'assoluzione, ritenendo non sufficientemente provato il nesso di responsabilità.

La decisione di integrare l'istruttoria allunga ulteriormente i tempi, ma punta a fare chiarezza su dettagli ritenuti decisivi. Intanto, per i familiari del giovane chef - costituiti parte offesa - il percorso verso una verità giudiziaria resta ancora in sospeso, a quasi dieci anni da quella tragedia.
  • Tribunale di Trani
Altri contenuti a tema
Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento Attualità Trani, la funzione del Giudice di Pace è al limite: organici fermi e competenze in aumento L'intervista esclusiva alla dott.ssa Angela Arbore, Presidente della Sezione Lavoro del Tribunale di Trani : “Senza personale amministrativo il rischio è la paralisi”
Ufficio del Giudice di Pace di Trani, Remini: "Gravissima situazione. Organico al collasso e servizi a rischio" Attualità Ufficio del Giudice di Pace di Trani, Remini: "Gravissima situazione. Organico al collasso e servizi a rischio" La denuncia è della segretaria generale della funzione pubblica pubblica Cgil Bat
Presidenza del Tribunale di Trani, il Consiglio di Stato annulla la nomina: tutto torna al Csm Presidenza del Tribunale di Trani, il Consiglio di Stato annulla la nomina: tutto torna al Csm Con la sentenza n. 1127/2026 accolto l’appello di Saverio Umberto De Simone: rilevate carenze istruttorie e errori nel calcolo dell’anzianità
Servizio di navetta gratuita attivato per agevolare l’accesso al Tribunale di Trani: gli orari Attualità Servizio di navetta gratuita attivato per agevolare l’accesso al Tribunale di Trani: gli orari Dopo le interlocuzioni tra l’Amministrazione comunale di Trani e gli uffici giudiziari
Addio alle auto in Piazza Re Manfredi a Trani: scatta il piano mobilità per il Tribunale. Navette AMET e parcheggi alternativi per evitare la paralisi Attualità Addio alle auto in Piazza Re Manfredi a Trani: scatta il piano mobilità per il Tribunale. Navette AMET e parcheggi alternativi per evitare la paralisi Al via la cantierizzazione per la pedonalizzazione e il recupero di Palazzo Carcano (cantiere da 912 giorni)
Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani Vita di città Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani Eletto presidente l'avvocato Luca Gagliardi
Quale sicurezza per l’ambiente? Il Procuratore Nitti ne parla in un convegno Ambiente Quale sicurezza per l’ambiente? Il Procuratore Nitti ne parla in un convegno Incontro pubblico con il Magistrato sulle criticità del nostro territorio
Autismo, storica sentenza a Trani: la Asl Bt condannata a garantire subito le terapie Autismo, storica sentenza a Trani: la Asl Bt condannata a garantire subito le terapie Il Giudice del Lavoro accoglie il ricorso dei genitori: «Il tempo è cura, i ritardi causano danni irreparabili». Respinte le giustificazioni su carenza di personale e difficoltà organizzative
Cinquant'anni dalla morte di don Mimì di Martino: con lui nacque lo scoutismo a Trani
24 febbraio 2026 Cinquant'anni dalla morte di don Mimì di Martino: con lui nacque lo scoutismo a Trani
Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili»
24 febbraio 2026 Scuola “De Amicis”, appello al Sindaco: «Restituite gli educatori ai nostri alunni disabili»
Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
24 febbraio 2026 Ambito territoriale Trani-Bisceglie, al via dodici tirocini per ragazzi con disabilità
Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità
24 febbraio 2026 Vendôme Luxury bags Trani e il boom del second hand del lusso: tra moda sostenibile e alta qualità
La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
24 febbraio 2026 La Polisportiva Trani chiude i conti: 5-1 al Ruvo e +13 sul secondo posto
"Sistema Trani ", l'appello prosegue fra audizioni e perizie contabili
24 febbraio 2026 "Sistema Trani", l'appello prosegue fra audizioni e perizie contabili
AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
24 febbraio 2026 AMET S.p.A. ha comunicato la prematura scomparsa del proprio dipendente Paolo Curci
La salute non è un privilegio: appello al futuro Sindaco di Trani di Raffaella Merra
24 febbraio 2026 La salute non è un privilegio: appello al futuro Sindaco di Trani di Raffaella Merra
Le "Caterinette del Cuore ": Trani ha riscoperto la sua eleganza grazie alla ASS.FORME
24 febbraio 2026 Le "Caterinette del Cuore": Trani ha riscoperto la sua eleganza grazie alla ASS.FORME
Referendum, agevolazioni di viaggio per i fuori sede
24 febbraio 2026 Referendum, agevolazioni di viaggio per i fuori sede
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.