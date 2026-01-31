Servizio di navetta gratuita attivato per agevolare l’accesso al Tribunale di Trani: gli orari

tl@

A seguito di interlocuzioni tra l'Amministrazione comunale di Trani e gli uffici giudiziari, si è ritenuto opportuno rimodulare il servizio di navetta gratuita attivato per agevolare l'accesso al Tribunale di Trani durante i lavori di rifacimento di Piazza Re Manfredi, che hanno comportato la chiusura del parcheggio dell'area.pubblicitàL'obiettivo della riorganizzazione è quello di calibrare meglio il servizio sulle effettive esigenze degli utenti, estendendo la copertura oraria nei giorni di maggiore affluenza e razionalizzando le giornate di esercizio.Il servizio di collegamento tra Via dei Finanzieri e Piazza Re Manfredi sarà attivo dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.00 alle 16.30; martedì e giovedì: dalle 8.00 alle 17.30. Il servizio non sarà effettuato nella giornata di sabato.Si ricorda inoltre che, a copertura delle fasce orarie non servite dalla navetta, resta pienamente disponibile l'area di parcheggio di Porta Vassalla, che consente di raggiungere gli uffici giudiziari e Piazza Re Manfredi in pochi minuti a piedi, rappresentando una valida alternativa per l'utenza.L'Amministrazione comunale e Amet invitano cittadini, professionisti e operatori del settore giudiziario a prendere visione dei nuovi orari, confermando l'impegno a garantire soluzioni funzionali e tempestive per ridurre i disagi derivanti dai lavori in corso e assicurare l'accessibilità al presidio giudiziario.