Servizio di navetta per il Tribunale di Trani
Servizio di navetta per il Tribunale di Trani
Attualità

Servizio di navetta gratuita attivato per agevolare l’accesso al Tribunale di Trani: gli orari

Dopo le interlocuzioni tra l’Amministrazione comunale di Trani e gli uffici giudiziari

Trani - sabato 31 gennaio 2026 16.05 Comunicato Stampa
A seguito di interlocuzioni tra l'Amministrazione comunale di Trani e gli uffici giudiziari, si è ritenuto opportuno rimodulare il servizio di navetta gratuita attivato per agevolare l'accesso al Tribunale di Trani durante i lavori di rifacimento di Piazza Re Manfredi, che hanno comportato la chiusura del parcheggio dell'area.
pubblicità
L'obiettivo della riorganizzazione è quello di calibrare meglio il servizio sulle effettive esigenze degli utenti, estendendo la copertura oraria nei giorni di maggiore affluenza e razionalizzando le giornate di esercizio.
Il servizio di collegamento tra Via dei Finanzieri e Piazza Re Manfredi sarà attivo dal lunedì al venerdì, con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 8.00 alle 16.30; martedì e giovedì: dalle 8.00 alle 17.30. Il servizio non sarà effettuato nella giornata di sabato.

Si ricorda inoltre che, a copertura delle fasce orarie non servite dalla navetta, resta pienamente disponibile l'area di parcheggio di Porta Vassalla, che consente di raggiungere gli uffici giudiziari e Piazza Re Manfredi in pochi minuti a piedi, rappresentando una valida alternativa per l'utenza.

L'Amministrazione comunale e Amet invitano cittadini, professionisti e operatori del settore giudiziario a prendere visione dei nuovi orari, confermando l'impegno a garantire soluzioni funzionali e tempestive per ridurre i disagi derivanti dai lavori in corso e assicurare l'accessibilità al presidio giudiziario.
tl@
  • Tribunale di Trani
Altri contenuti a tema
Addio alle auto in Piazza Re Manfredi a Trani: scatta il piano mobilità per il Tribunale. Navette AMET e parcheggi alternativi per evitare la paralisi Addio alle auto in Piazza Re Manfredi a Trani: scatta il piano mobilità per il Tribunale. Navette AMET e parcheggi alternativi per evitare la paralisi Al via la cantierizzazione per la pedonalizzazione e il recupero di Palazzo Carcano (cantiere da 912 giorni)
Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani Vita di città Presentata la nuova Giunta della Camera Penale di Trani Eletto presidente l'avvocato Luca Gagliardi
Quale sicurezza per l’ambiente? Il Procuratore Nitti ne parla in un convegno Ambiente Quale sicurezza per l’ambiente? Il Procuratore Nitti ne parla in un convegno Incontro pubblico con il Magistrato sulle criticità del nostro territorio
Autismo, storica sentenza a Trani: la Asl Bt condannata a garantire subito le terapie Cronaca Autismo, storica sentenza a Trani: la Asl Bt condannata a garantire subito le terapie Il Giudice del Lavoro accoglie il ricorso dei genitori: «Il tempo è cura, i ritardi causano danni irreparabili». Respinte le giustificazioni su carenza di personale e difficoltà organizzative
Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato Politica Al via il cantiere di Palazzo Carcano, i dubbi dell'ex sindaco di Trani Luigi Riserbato Partiti i lavori da 16,8 milioni di euro attesi da 25 anni. Ma Riserbato avverte: «Senza una valutazione aggiornata sui fabbisogni, rischia di non risolvere l'emergenza spazi»
2 Trani, al via il cantiere di Palazzo Carcano: 16,8 milioni per il "Tribunale-Museo". Ecco come cambia la viabilità Territorio Trani, al via il cantiere di Palazzo Carcano: 16,8 milioni per il "Tribunale-Museo". Ecco come cambia la viabilità Partiti i lavori attesi da 25 anni: dureranno 912 giorni. Limitazioni al traffico e alla sosta in piazza Re Manfredi e via Alvarez
Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera» Politica Geografia giudiziaria Bat, De Santis: «Pronto un emendamento del Pd alla Camera» La nota del Segretario del PD Puglia
Presentata nella Procura della Repubblica di Trani l’opera di Francesco Ferrulli “Perle di Giustizia” Speciale Presentata nella Procura della Repubblica di Trani l’opera di Francesco Ferrulli “Perle di Giustizia” L’inaugurazione ieri mattina alla presenza del Procuratore Capo dottor Renato Nitti, della dottoressa Giovanna Maria Bufo e del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Trani avvocato Francesco Logrieco
Pomeriggi di creatività alla Biblioteca Bovio: con "Tramare " gli adulti riscoprono gli antichi mestieri tra stoffe e libri
31 gennaio 2026 Pomeriggi di creatività alla Biblioteca Bovio: con "Tramare" gli adulti riscoprono gli antichi mestieri tra stoffe e libri
Trani capitale del Vintage: Domenica 1° Febbraio torna la caccia al tesoro in Piazza della Repubblica
31 gennaio 2026 Trani capitale del Vintage: Domenica 1° Febbraio torna la caccia al tesoro in Piazza della Repubblica
Trani Autism Friendly: cucina, intelligenza artificiale e autonomia per i ragazzi di Time Aut
31 gennaio 2026 Trani Autism Friendly: cucina, intelligenza artificiale e autonomia per i ragazzi di Time Aut
Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego”
31 gennaio 2026 Gradinata, primo passo compiuto. Scaringi: “È solamente l’inizio. Direttore sportivo? Vi spiego”
Assoturismo tende la mano al Comune: "Rapporti solidi, non cerchiamo lo scontro. Sulla Tassa di Soggiorno lavoriamo insieme per correggere il tiro "
31 gennaio 2026 Assoturismo tende la mano al Comune: "Rapporti solidi, non cerchiamo lo scontro. Sulla Tassa di Soggiorno lavoriamo insieme per correggere il tiro"
Sicurezza, scuola e dibattito: parola agli studenti di Trani
31 gennaio 2026 Sicurezza, scuola e dibattito: parola agli studenti di Trani
Bilancio 2026, Mariagrazia Cinquepalmi (Trani2026) smonta la narrazione del risanamento
31 gennaio 2026 Bilancio 2026, Mariagrazia Cinquepalmi (Trani2026) smonta la narrazione del risanamento
Revisore contabile cercasi al Comune di Trani, incarico da 20mila euro
31 gennaio 2026 Revisore contabile cercasi al Comune di Trani, incarico da 20mila euro
Trani in marcia per la Pace: Azione Cattolica unisce le confessioni cristiane in un grande abbraccio ecumenico
31 gennaio 2026 Trani in marcia per la Pace: Azione Cattolica unisce le confessioni cristiane in un grande abbraccio ecumenico
Esperto legale cercasi al Comune di Trani
31 gennaio 2026 Esperto legale cercasi al Comune di Trani
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.