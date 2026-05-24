IV Circolo Beltrani | Mattia Rana. <span>Foto credits</span>
IV Circolo Beltrani | Mattia Rana. Foto credits
Scuola e Lavoro

Il IV Circolo "Beltrani” di Trani conquista i Giochi Matematici: Mattia Rana primo in Italia alla Bicocca

L’alunno della scuola primaria si è imposto nella graduatoria nazionale della categoria quarte, accedendo così alla fase internazionale della prestigiosa competizione di logica e problem solving

Trani - domenica 24 maggio 2026 7.16
Grande orgoglio per il IV Circolo "Giovanni Beltrani" di Trani: uno dei suoi alunni si è distinto a livello nazionale conquistando il primo posto ai Giochi Matematici Internazionali svoltisi presso l'Università degli Studi di Milano-Bicocca.

Protagonista di questo importante traguardo è stato Rana Mattia, alunno della classe quarta della scuola primaria "G. Beltrani", che ha partecipato nella categoria delle quarte. Si è classificato primo nella graduatoria nazionale, distinguendosi tra centinaia di giovani finalisti provenienti da tutta Italia. Grazie a questo straordinario risultato, Mattia ha avuto accesso alla fase internazionale della competizione, si terranno i prossimi 25/26 luglio, confrontandosi con bambini provenienti da diversi Paesi in una sfida fatta di logica, intuizione e problem solving.

I Giochi Matematici rappresentano una delle competizioni più prestigiose dedicate agli studenti e valorizzano le capacità di ragionamento, creatività e pensiero critico attraverso prove coinvolgenti e stimolanti. Il successo raggiunto è il frutto di impegno, passione e di una preparazione costante, sostenuta da docenti attenti e da una scuola che promuove e valorizza i talenti dei propri alunni. Un risultato che riempie di soddisfazione non solo la comunità scolastica, ma tutta la città di Trani.

Con semplicità ed entusiasmo, Mattia ha raccontato la sua esperienza: "È stato bellissimo confrontarsi con gli altri bambini che, come me, erano lì a condividere la stessa passione. Ho affrontato questa incredibile esperienza con gioco e divertimento e ho sentito tantissimo il sostegno dei miei compagni di classe che, anche se a distanza, mi sono stati sempre vicini". Grande emozione anche da parte della famiglia dello studente: "Noi genitori siamo orgogliosi di questo importante traguardo e continueremo a sostenerlo sempre, accompagnandolo con affetto e fiducia in ogni nuova esperienza".

La dirigente scolastica, Nunzia Porzio, ha espresso grande soddisfazione per il prestigioso risultato ottenuto da Mattia, sottolineando come esperienze di questo livello rappresentino un forte stimolo per tutti gli alunni a credere nelle proprie capacità e a coltivarle con impegno. Questo importante riconoscimento conferma ancora una volta il valore educativo della scuola "Beltrani" e la capacità dei suoi studenti di distinguersi anche in contesti di altissimo livello nazionale e internazionale.
Mattia Rana
Mattia Rana
  • Scuola Beltrani
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