Segreteria provinciale PD Bat: Nicola Ventura responsabile Tesoreria e Organizzazione del Partito
Segreteria provinciale PD Bat: Nicola Ventura responsabile Tesoreria e Organizzazione del Partito
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Segreteria provinciale PD Bat: Nicola Ventura sarà responsabile Tesoreria e Organizzazione del Partito

Venerdì 10 luglio, presso l’Auditorium San Luigi di Trani si è svolta l’Assemblea Provinciale del PD BAT

Trani - sabato 11 luglio 2026 12.42 Comunicato Stampa
L'Assemblea è stata introdotta dalla relazione del Segretario provinciale, Michele Lamacchia che ha rivendicato il grande successo elettorale registrato dal Partito Democratico nelle elezioni amministrative svoltesi nei Comuni di Andria, Trani e Minervino, in cui il PD ha contribuito in modo decisivo al successo delle coalizioni e dei sindaci di centro sinistra.

Il Segretario ha tracciato le linee programmatiche dell'azione politica del PD, che dovrà continuare a mettere al centro la tutela dell'Ambiente e della Salute dei cittadini, nonché lo sviluppo economico e sociale del Territorio. Inoltre, per la formazione della classe dirigente e la condivisione delle azioni di governo, ha proposto l'istituzione della "Consulta degli eletti e degli amministratori del PD", proposta che è stata approvata all'unanimità dall'Assemblea.

Infine ha indicato quali componenti della Segreteria Provinciale BAT:

Antonio Gorgoglione (Barletta), Vicesegretario;
Paola Amendola (Spinazzola), responsabile Parchi ed Aree interne;
Bucci Lucia (Canosa), responsabile Welfare;
Vincenzo Caldarone (Andria), responsabile Sviluppo economico e transizione energetica;
Angelica Curci (Bisceglie), responsabile Enti locali;
Annamaria Tarantino (Trinitapoli), responsabile Cultura e Legalità;
Ventura Nicola (Trani), responsabile Tesoreria e Organizzazione del Partito.

Il Segretario provinciale ha infine annunciato che quest'anno la Festa provinciale dell'Unità si svolgerà nel Comune di Barletta. All'assemblea hanno partecipato anche, oltre ai consiglieri e amministratori locali, l'assessora regionale all'Ambiente Debora Ciliento e il Segretario regionale e consigliere regionale Domenico De Santis.
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