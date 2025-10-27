Politica
Esponenti del PD candidate nelle civiche, il Commissario Bat Parrini avvia la procedura di espulsione dal partito
L’istanza di espulsione delle consigliere comunali Irene Cornacchia (Trani) e Daniela Maiorano (Andria)
Trani - lunedì 27 ottobre 2025 11.32 Comunicato Stampa
Il Commissario provinciale del Partito Democratico della Bat, senatore Dario Parrini, ha inviato alla Commissione regionale di Garanzia del partito l'istanza di espulsione delle consigliere comunali Irene Cornacchia (Trani) e Daniela Maiorano (Andria), avviando così la procedura per il loro allontanamento.
Una decisione che arriva all'indomani della candidatura delle due esponenti del PD in una delle liste a sostegno del candidato presidente Antonio Decaro.
Il provvedimento comporta inoltre che entrambe, per i prossimi cinque anni, non potranno più rappresentare il PD né essere tesserate al partito.
«Le regole all'interno del Partito Democratico sono importanti e vanno rispettate, così come vanno rispettati i cittadini – elettori, i quali chiedono e meritano chiarezza e trasparenza. La candidatura di due consigliere comunali del Pd in una lista civica è un atto politico grave e da stigmatizzare», dichiara il senatore Parrini. E aggiunge: «Il civismo è un valore nella misura in cui rafforza la nostra capacità di metterci in ascolto delle istanze e delle proposte che arrivano dalla società civile, accorciando le distanze, tornando fra la gente, nelle fabbriche, nelle periferie, dentro le città e fuori dai palazzi. Usare invece il partito e le liste civiche come trampolini personali è inaccettabile per il nuovo corso del PD nella Bat».
Il Commissario provinciale sta valutando ulteriori provvedimenti anche nei confronti di tutti coloro che ricoprono cariche istituzionali e di partito e che sosterranno altre liste. «Qualora accada sarà chiesta l'espulsione immediata», annuncia Parrini.
E conclude: «Rappresentare un partito richiede serietà e credibilità. Nella Provincia di Barletta – Andria – Trani il PD ha già vissuto un periodo di ambiguità che va rimossa definitivamente».
In questa ottica, il senatore Parrini annuncia che, alla fine del commissariamento, saranno indetti i congressi in tutti e dieci i circoli degli altrettanti comuni della Bat, contemporaneamente al congresso provinciale.
