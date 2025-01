I Giovani Democratici BAT inaugurano il nuovo circolo di Trani

Le festività sono volte al termine, ma la giovanile del Partito Democratico non si è mai fermata

"Il presente è giovane", questo è il motto della nuova segretaria cittadina, che ha aperto le porte a numerosi ragazzi con la passione per la cosa pubblica, composta da Stefano Nenna, Sergio Fanelli, Marco Ferreri, Carla Penza, Caterina Di Perna.Posso affermarlo con orgoglio, la famiglia dei GD BAT cresce di settimana in settimana, dopo Bisceglie e Barletta ora inauguriamo anche Trani , questo è solo l'inizio; i giovani saranno realmente protagonisti e non solo portatori di voti ha affermato il Segretario Provinciale Alberto De Toma.Presenza numerosa anche da parte della sezione PD Trani con i suoi dirigenti ed esponenti locali, tra cui il sindaco Bottaro, il segretario cittadino Giannetti e il presidente del consiglio comunale Marinaro.Non è mancato il supporto della dirigenza regionale, infatti hanno partecipato il consigliere regionale Filippo Caracciolo, il segretario regionale PD Domenico De Santis e l'assessore regionale Debora Ciliento.