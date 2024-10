Riqualificazione costiera, Caracciolo: "A Trani i lavori di ripascimento si concluderanno entro primavera"

"Nel corso di questa audizione, da me richiesta – afferma il consigliere – è stato verificato lo stato di avanzamento dei lavori finanziati con 15 milioni frutto dell'accordo di programma del 2016 tra Regione Puglia e Ministero dell'Ambiente. Grande disponibilità e collaborazione è stata mostrata dai sindaci di Barletta, Trani e Margherita di Savoia oltre che del dirigente dirigente regionale della sezione tutela e paesaggio".



"Per quanto riguarda il comune di Trani, i primi interventi di ripascimento si concluderanno entro la prossima primavera, mentre per il secondo stralcio la Regione ha dato comunicazione al comune della possibilità di utilizzare il restante 30% del finanziamento".

"Entro la fine del 2024 saranno conclusi i lavori di riqualificazione del canale H a Barletta. In tutti i comuni della Bat interessati proseguono i lavori per la riqualificazione e rigenerazione costiera". Così il consigliere regionale del PD Filippo Caracciolo al termine di un'audizione in V commissione utile per fare il punto della situazione.