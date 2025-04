Spiagge e fondali puliti 2025, a Trani ripulito un tratto della costa nord

Legambiente Trani in collaborazione con Legambiente Andria, il Colore degli Anni odv, Retake Trani, FIAB Trani, Scout Agesci Trani 2, il Liceo Classico De Sanctis e gli Istituti Penitenziari della città, hanno reso Trani protagonista dell'iniziativa nazionale attraverso l'organizzazione di due grandi clean up, venerdì 4 Aprile e domenica 6 Aprile in zona costa nord, su via dei Finanzieri.Oltre 100 volontari hanno partecipato all'iniziativa, nei due giorni, aperta a tutta la cittadinanza, raccogliendo oltre 400 kg di rifiuti. Moltissimi i rifiuti di origine plastica che sono stati ritrovati, la maggior parte contenitori in polistirolo, ma non mancavano all'appello scarpe, bottiglie di vetro, accendini, reti di mitili, gomme, sacchi di conferimento fanghi di lavorazione dei marmi.Le attività si sono svolte anche nell'ambito della Giornata Regionale delle Coste pugliesi, coordinata da 2hands e patrocinata dalla Regione Puglia e dalle Capitanerie di Porto, che ha visto oltre 13 km di costa ripuliti su tutte le coste regionali, di cui ben 5 eventi organizzati in contemporanea domenica 6 aprile dalle associazioni del terzo settore tranese su diversi punti della nostra costa, da nord a sud.Un ringraziamento a tutte le volontarie e ai volontari che hanno scelto di unirsi a noi, agli Istituti Penitenziari della città con cui è stato possibile collaborare, alla Capitaneria di Porto presente anche durante gli eventi e agli operatori AMIU che hanno tempestivamente raggiunto i punti di raccolta.Le attività di Legambiente Trani non si fermano, continuano le attività di monitoraggio del territorio, i clean up e le attività di sensibilizzazione e di plogging (escursioni con raccolta rifiuti). E' possibile, inoltre, seguire Legambiente Trani sui social per restare sempre informati di tutte le iniziative.