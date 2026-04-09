Legambiente
Legambiente
Ambiente

Trani, “Spiagge e Fondali Puliti”: cittadini in campo a Ponte Lama tra ambiente e futuro della costa

Domenica 12 aprile volontari al lavoro per la pulizia della spiaggia

Trani - giovedì 9 aprile 2026
Una giornata dedicata alla cura del territorio, ma anche al confronto sul futuro della costa cittadina. Domenica 12 aprile, a partire dalle ore 10:00, la città di Trani risponde alla chiamata nazionale di Legambiente per l'iniziativa "Spiagge e Fondali Puliti".
L'evento, organizzato dal circolo Legambiente Trani in collaborazione con il Comune di Trani e l'associazione Plastic Free, vedrà cittadini e volontari impegnati in un'operazione di pulizia straordinaria della spiaggia di Ponte Lama. Il punto di incontro per tutti i partecipanti è fissato presso la Torretta di Bisceglie.
La mattinata non sarà soltanto un momento di attivismo ambientale, ma rappresenterà un importante tavolo di confronto all'aperto su temi caldi per la comunità locale. L'iniziativa sarà infatti l'occasione per avviare una riflessione approfondita sul nuovo Piano delle Coste della città di Trani e per presentare proposte concrete volte a mitigare i disagi causati dalla temporanea chiusura del Ponte Lama.
Gli organizzatori sottolineano come prendersi cura della costa sia il primo passo per sentirsi parte integrante della comunità. Ponte Lama viene identificato come un luogo simbolico che merita attenzione costante, non solo per il suo pregio naturalistico ma anche per le sfide logistiche attuali. L'obiettivo è trasformare questa giornata di volontariato in un dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini per trovare soluzioni che concilino la sicurezza e la vivibilità del territorio
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Legambiente
Altri contenuti a tema
Scout e ambiente: la Squadriglia Panda alla scoperta del mare con Legambiente Scout e ambiente: la Squadriglia Panda alla scoperta del mare con Legambiente Mostra fotografica sabato 14 marzo a Trani per raccontare il progetto “Color Hunting”
Ambiente e storia si incontrano a Trani a Boccadoro Ambiente e storia si incontrano a Trani a Boccadoro Domenica prossima di mobilitazione per Legambiente, Plastic Free e Gruppo Scout AGESCI Trani 2
Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico Cittadinanza e volontari in azione per la Giornata Mondiale delle Zone Umide
Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio Domenica 1 febbraio, a partire dalle ore 10:00 per una mattinata dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla cura del territorio
Legambiente Trani, benessere mentale e creatività: torna "Spritz4Change" Eventi e cultura Legambiente Trani, benessere mentale e creatività: torna "Spritz4Change" Lunedì 26 gennaio in Biblioteca un laboratorio gratuito per affrontare le ansie del presente
Legambiente Trani: il verde urbano è sicurezza, salute e futuro della città Legambiente Trani: il verde urbano è sicurezza, salute e futuro della città No ai tagli indiscriminati, sì a dati, trasparenza e a un Piano del Verde strutturato e condiviso
Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana Attualità Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana Un incontro con Shireen Najjar, rappresentante palestinese del villaggio arabo-israeliano
Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Associazioni Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Una nuova rassegna di aperitivi culturali e scientifici, gratuiti e dedicati ai giovani, per unire creatività e pensiero critico
Tra riti antichi e paure moderne: Giuseppe Tarantini svela “Il mistero di Capo Colonna” a Palazzo Beltrani
9 aprile 2026 Tra riti antichi e paure moderne: Giuseppe Tarantini svela “Il mistero di Capo Colonna” a Palazzo Beltrani
“Un Solo Pianeta”: il Festival del Cinema e del Mare entra nelle scuole di Trani. L’iniziativa di Insight PR e AMIU S.p.A
8 aprile 2026 “Un Solo Pianeta”: il Festival del Cinema e del Mare entra nelle scuole di Trani. L’iniziativa di Insight PR e AMIU S.p.A
Scusate il disturbo | L'Editoriale. A Trani il regolamento dehors è legge. Il "colpo di biliardo " di Bottaro darà scacco matto al dibattito elettorale?
8 aprile 2026 Scusate il disturbo | L'Editoriale. A Trani il regolamento dehors è legge. Il "colpo di biliardo" di Bottaro darà scacco matto al dibattito elettorale?
Stagione storica per il Trani: i biancazzurri si laureano campioni di Puglia, Squinzano battuto
8 aprile 2026 Stagione storica per il Trani: i biancazzurri si laureano campioni di Puglia, Squinzano battuto
Frana blocca la linea Adriatica tra Vasto e Termoli: traffico ferroviario sospeso. Disagi anche a Trani
8 aprile 2026 Frana blocca la linea Adriatica tra Vasto e Termoli: traffico ferroviario sospeso. Disagi anche a Trani
Trani, De Feudis spara a zero: «Sondaggio falso per portarmi nel centrosinistra. Accordo con Moscatelli e Mercorio non possibile»
8 aprile 2026 Trani, De Feudis spara a zero: «Sondaggio falso per portarmi nel centrosinistra. Accordo con Moscatelli e Mercorio non possibile»
Volto noto tra le famiglie, ora candidata: Rosanna Simone guarda al futuro di Trani nella Lista Fratelli d'Italia
8 aprile 2026 Volto noto tra le famiglie, ora candidata: Rosanna Simone guarda al futuro di Trani nella Lista Fratelli d'Italia
Servizio Civile Universale, proroga al 16 aprile: 10 posti disponibili al Comune di Trani
8 aprile 2026 Servizio Civile Universale, proroga al 16 aprile: 10 posti disponibili al Comune di Trani
Il "Nicola Lapi " resta in silenzio, ma il cuore di Trani urlerà fuori dalle mura: respinto il ricorso, oggi la Finale si gioca a porte chiuse
8 aprile 2026 Il "Nicola Lapi" resta in silenzio, ma il cuore di Trani urlerà fuori dalle mura: respinto il ricorso, oggi la Finale si gioca a porte chiuse
Frana in Molise, interrotta la circolazione sull'A14
8 aprile 2026 Frana in Molise, interrotta la circolazione sull'A14
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.