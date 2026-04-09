Trani, “Spiagge e Fondali Puliti”: cittadini in campo a Ponte Lama tra ambiente e futuro della costa

Una giornata dedicata alla cura del territorio, ma anche al confronto sul futuro della costa cittadina. Domenica 12 aprile, a partire dalle ore 10:00, la città di Trani risponde alla chiamata nazionale di Legambiente per l'iniziativa "Spiagge e Fondali Puliti".L'evento, organizzato dal circolo Legambiente Trani in collaborazione con il Comune di Trani e l'associazione Plastic Free, vedrà cittadini e volontari impegnati in un'operazione di pulizia straordinaria della spiaggia di Ponte Lama. Il punto di incontro per tutti i partecipanti è fissato presso la Torretta di Bisceglie.La mattinata non sarà soltanto un momento di attivismo ambientale, ma rappresenterà un importante tavolo di confronto all'aperto su temi caldi per la comunità locale. L'iniziativa sarà infatti l'occasione per avviare una riflessione approfondita sul nuovo Piano delle Coste della città di Trani e per presentare proposte concrete volte a mitigare i disagi causati dalla temporanea chiusura del Ponte Lama.Gli organizzatori sottolineano come prendersi cura della costa sia il primo passo per sentirsi parte integrante della comunità. Ponte Lama viene identificato come un luogo simbolico che merita attenzione costante, non solo per il suo pregio naturalistico ma anche per le sfide logistiche attuali. L'obiettivo è trasformare questa giornata di volontariato in un dialogo costruttivo tra istituzioni e cittadini per trovare soluzioni che concilino la sicurezza e la vivibilità del territorio