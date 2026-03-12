Ambiente e storia si incontrano a Trani a Boccadoro

Un'alleanza per il territorio che unisce tre grandi realtà associative della città nel segno della tutela ambientale e della conoscenza delle proprie radici. Domenica 15 marzo, a partire dalle ore 10:00, la località Boccadoro di Trani sarà il centro di un'importante giornata di mobilitazione organizzata da Legambiente Trani in collaborazione con Plastic Free e i ragazzi del Gruppo Scout AGESCI Trani 2.L'appuntamento non si esaurirà nella pur fondamentale attività di clean-up per la rimozione dei rifiuti abbandonati lungo la costa, ma si propone come un vero e proprio percorso di cittadinanza attiva e consapevolezza.Durante la mattinata, infatti, i partecipanti avranno l'opportunità di prendere parte a una visita guidata nell'area, pensata per approfondire le origini storiche di questo tratto di litorale e per scoprire le peculiarità delle specie animali e vegetali che lo abitano.L'obiettivo è quello di trasformare un'azione di pulizia in un'esperienza di riscoperta naturalistica. Conoscere la biodiversità che popola Boccadoro e comprendere il valore storico del sito è infatti il primo passo per prevenire futuri atti di inciviltà e per stimolare un senso di protezione verso un ecosistema tanto prezioso quanto fragile.La sinergia tra il mondo dell'associazionismo ambientalista e quello educativo dello scoutismo sottolinea l'importanza di trasmettere alle nuove generazioni il rispetto per il bene comune attraverso l'esempio pratico.L'invito a partecipare è esteso a tutta la cittadinanza, nella volontà di dedicare qualche ora alla cura della propria città.