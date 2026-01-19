Alberi
Alberi
Ambiente

Legambiente Trani: il verde urbano è sicurezza, salute e futuro della città

No ai tagli indiscriminati, sì a dati, trasparenza e a un Piano del Verde strutturato e condiviso

Trani - lunedì 19 gennaio 2026 10.00 Comunicato Stampa
Sulla scia dei fatti che hanno riacceso il dibattito pubblico sul verde a Trani, Legambiente Trani intende richiamare con chiarezza un punto: la sicurezza viene prima di tutto, ma non può tradursi in tagli indiscriminati o sostituirsi a una più ampia pianificazione.

In queste ore risulta preoccupante l'idea che "al minimo dubbio" si proceda comunque al taglio: il dubbio si scioglie con dati, perizie, monitoraggi, non con una scorciatoia. Ogni abbattimento necessario va fatto, ma solo se motivato e documentato, e accompagnato da una programmazione di sostituzione e contrasto al degrado di suolo e alla cementificazione indiscriminata.

Ciò che chiamiamo giornalmente come verde urbano è un ecosistema vivo e vitale che tutela la salute, riduce le isole di calore, migliora l'aria, stabilizza i suoli, ospita biodiversità. Trani non è abitata solo da persone, ma da una comunità di viventi che rende la città più sicura e vivibile. Se la impoveriamo, indeboliamo anche noi.

Anche l'Ordine degli Architetti BAT ha richiamato in questi giorni la necessità di un cambio di passo, sottolineando criticità strutturali e l'importanza di tutela del suolo e rigenerazione urbana. È il momento di trasformare questa fase in un'occasione di seria pianificazione del futuro del verde in città.

Per combattere il rischio che la concitazione di questi giorni si trasformi nella consueta sequenza di accuse, scuse e promesse e, in vista delle elezioni, chiediamo quindi che ogni partito o coalizione politica che intenda candidarsi alla prossima tornata elettorale, presenti, all'interno dei propri programmi, ai cittadini, una bozza strutturata, tecnica e realizzabile di Piano del Verde, in modo che il confronto pubblico possa basarsi su dati concreti e scientificamente provati e approvati da tecnici del settore.

Inoltre, chi amministra e chi amministrerà la Città dovrà garantire trasparenza totale con perizie accessibili, criteri pubblici, e una mappatura aggiornata delle alberature (stato, rischio, interventi previsti e tempi) che tenga conto, non solo delle politiche a brevissimo termine ed urgenze a cui ormai ci siamo abituati, ma di una pianificazione strutturata e organica che compenetri i diversi strumenti di pianificazione (tra cui PUG e Piano delle Coste, nonché le singole progettualità già in corso di realizzazione).

Attendiamo con ansia, entro la fine del mandato dell'attuale Amministrazione, il bilancio arboreo. Per ogni albero abbattuto, dovrebbero essere garantite piantumazioni sostitutive con specie idonee ponendo più attenzione a suolo vivo e permeabilità (aiuole di dimensioni adeguate, spazio alle radici, meno cemento) e ricordando che la legge 113 del 29 gennaio 1992 conferma l'obbligo di mettere a dimora un albero per ogni nuovo iscritto all'Anagrafe Comunale e che spesso, la soluzione, come insegnano anche grandi città europee, è nella rimozione del cemento e non delle alberature.

Garantire una manutenzione corretta delle alberature, con lo stop a pratiche dannose (capitozzature/potature drastiche), formazione, controlli, monitoraggi regolari e messa in sicurezza dove possibile, permette di ridurre esponenzialmente il rischio che, anche gli alberi ancora sani o appena piantati, tra pochi anni, siano condannati allo stesso patibolo e, con loro, i cittadini tranesi la cura del verde richiede fiducia, dati condivisi e decisioni motivate.

Legambiente Trani resta a disposizione sia per tavoli di lavoro come, se ritenuto, all'interno della consulta ambientale per collaborare con i propri tecnici specializzati all'obiettivo comune di un verde più sicuro, più sano e più giusto per le persone e per tutti i viventi che abitano Trani, al di là di ogni interesse e strumentalizzazione partitica dell'argomento.
  • Legambiente
Altri contenuti a tema
Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana Attualità Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana Un incontro con Shireen Najjar, rappresentante palestinese del villaggio arabo-israeliano
Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Associazioni Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Una nuova rassegna di aperitivi culturali e scientifici, gratuiti e dedicati ai giovani, per unire creatività e pensiero critico
Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio L'evento aperto a tutti in collaborazione con Amiu Trani
Legambiente Trani : "Ogni giorno addio a un polmone verde" Legambiente Trani : "Ogni giorno addio a un polmone verde" "Il Regolamento c'è ma non si attua". La denuncia dopo l'ultimo taglio di alberi
Legambiente Trani: «Giardino Telesio restituito alla città ma il verde urbano continua a soffrire» Legambiente Trani: «Giardino Telesio restituito alla città ma il verde urbano continua a soffrire» Una quercia capitozzata nell’ex villa de Corato riaccende i riflettori sulla necessità di tutelare realmente il patrimonio arboreo pubblico e privato
1 Legambiente Trani: «Siamo bersaglio di fango, ma continuiamo a costruire cambiamento» Legambiente Trani: «Siamo bersaglio di fango, ma continuiamo a costruire cambiamento» L’associazione respinge gli attacchi strumentali e rivendica il proprio impegno per la città
Legambiente, successo per il campo di volontariato estivo con gli studenti Luiss a Trani Associazioni Legambiente, successo per il campo di volontariato estivo con gli studenti Luiss a Trani Una settimana di attività pratiche, laboratori e dibattiti a Trani, dal recupero spiagge alla cucina antispreco, per promuovere l'impegno civico e la creazione di comunità solidali
Campo di Volontariato a Trani di Legambiente: una settimana di sostenibilità, impegno e comunità Associazioni Campo di Volontariato a Trani di Legambiente: una settimana di sostenibilità, impegno e comunità Dal 14 al 20 luglio 2025, la città ospita giovani studenti provenienti dalla LUISS per un’esperienza di formazione
Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore
19 gennaio 2026 Trani, nuovo corso per la Confraternita di Sant’Anna: Giuseppe Muciaccia eletto Priore
Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza " per i bambini
19 gennaio 2026 Trani, piccoli chef crescono: al Family Lab arriva lo "Speciale Pizza" per i bambini
Trani, radici in scena: il Teatro Mimesis celebra i dialetti come servizio alla comunità
19 gennaio 2026 Trani, radici in scena: il Teatro Mimesis celebra i dialetti come servizio alla comunità
L’Adriatica Trani espugna Molfetta: vittoria, primo posto e titolo di Campione d’Inverno
19 gennaio 2026 L’Adriatica Trani espugna Molfetta: vittoria, primo posto e titolo di Campione d’Inverno
Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto
19 gennaio 2026 Il Fair Play di Andrea Ferri: quando la politica sa volare alto
Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella " di Helga Schneider
19 gennaio 2026 Trani, al Teatro Mimesis la memoria si fa teatro: in scena "Stelle di Cannella" di Helga Schneider
51
Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile
18 gennaio 2026 Casa di Riposo “Vittorio Emanuele II” a Trani: preoccupazioni per le condizioni dello stabile
La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16
18 gennaio 2026 La Soccer Trani espugna Foggia: Cosmano battuta 1-3. I tranesi volano a +16
Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica
18 gennaio 2026 Sempre più studenti scelgono l’ora alternativa alla religione cattolica
2
Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè
18 gennaio 2026 Il prossimo sindaco di Trani sarà una donna: Vi diciamo chi e perchè
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.