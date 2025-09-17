Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio

Nell'ambito della campagna nazionale di Legambiente "Puliamo il mondo", il Circolo Legambiente Trani sarà protagonista con l'evento di pulizia delle spiagge programmato per il 20 settembre dalle 16.00 alle 18.00 presso lo Scoglio di Frisio a cui prenderanno anche parte il colore degli Anni, Libera Trani, Trani Bene Comune, asd Tommaso Assi, Triathlon team. L'evento è aperto a tutti e promosso nell'ambito delle attività del programma regionale di Galattica, nodo di Trani. In collaborazione con AMIU Trani, i guanti e le buste le forniamo noi!Puliamo il Mondo è più di un'azione di pulizia, è un atto d'amore per prendersi cura dei nostri territori, trasformando luoghi degradati in spazi di bellezza, incontro e partecipazione. Fai la differenza attraverso gesti semplici ma concreti, come raccogliere rifiuti o restituire vita a un'area abbandonata, Puliamo il Mondo è un'occasione per cittadini, scuole, amministrazioni locali e associazioni di essere protagonisti del cambiamento.Una buona causa da abbracciare insieme, perché è solo così che possiamo costruire territori più giusti, sani e vivibili.