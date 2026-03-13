Legambiente
Legambiente
Ambiente

Scout e ambiente: la Squadriglia Panda alla scoperta del mare con Legambiente

Mostra fotografica sabato 14 marzo a Trani per raccontare il progetto “Color Hunting”

Trani - venerdì 13 marzo 2026 10.31
La Squadriglia Panda del Gruppo Scout AGESCI Trani 1 ha intrapreso il percorso di conquista della Specialità di Nautica, una delle dodici specialità di squadriglia previste dal metodo AGESCI, dedicata alla conoscenza dell'ambiente acquatico, alla sicurezza sull'acqua e alle tecniche di salvamento. Un percorso che richiede impegno collettivo, spirito di squadra e un rapporto consapevole con l'elemento marino.

In questo contesto Il Circolo di Legambiente Trani ha affiancato il gruppo in questa avventura, mettendo a disposizione competenze e risorse per trasformare le loro idee in realtà, nella convinzione che educazione ambientale e formazione giovanile siano inseparabili dalla tutela del territorio.

L'attività svolta, denominata "Color Hunting", ha coinvolto le giovani scout in una ricerca fotografica degli elementi naturali legati al mondo del mare, ciascuna assegnata a un colore specifico. Il progetto ha stimolato capacità osservative, sensibilità estetica e un rapporto diretto con l'ambiente marino costiero.

I risultati di questa esperienza saranno esposti al pubblico in una mostra fotografica aperta a tutta la cittadinanza sabato 14 marzo 2026, dalle ore 18:15 alle ore 20:00 presso la sede degli Scout in Via Ademario da Trani, 12. L'ingresso è libero e l'evento rappresenta un'occasione per avvicinarsi al mondo dello scoutismo e alla missione di Legambiente attraverso gli occhi e la creatività delle nostre giovani concittadine.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere
  • Legambiente
Altri contenuti a tema
Ambiente e storia si incontrano a Trani a Boccadoro Ambiente e storia si incontrano a Trani a Boccadoro Domenica prossima di mobilitazione per Legambiente, Plastic Free e Gruppo Scout AGESCI Trani 2
Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico Legambiente, clean-up a Boccadoro: stop al degrado nel sito naturalistico Cittadinanza e volontari in azione per la Giornata Mondiale delle Zone Umide
Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio Trani celebra la Giornata Mondiale delle Zone Umide: appuntamento a Boccadoro tra ecologia e sapori del territorio Domenica 1 febbraio, a partire dalle ore 10:00 per una mattinata dedicata alla sensibilizzazione ambientale e alla cura del territorio
Legambiente Trani, benessere mentale e creatività: torna "Spritz4Change" Eventi e cultura Legambiente Trani, benessere mentale e creatività: torna "Spritz4Change" Lunedì 26 gennaio in Biblioteca un laboratorio gratuito per affrontare le ansie del presente
Legambiente Trani: il verde urbano è sicurezza, salute e futuro della città Legambiente Trani: il verde urbano è sicurezza, salute e futuro della città No ai tagli indiscriminati, sì a dati, trasparenza e a un Piano del Verde strutturato e condiviso
Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana Attualità Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana Un incontro con Shireen Najjar, rappresentante palestinese del villaggio arabo-israeliano
Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Associazioni Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Una nuova rassegna di aperitivi culturali e scientifici, gratuiti e dedicati ai giovani, per unire creatività e pensiero critico
Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio L'evento aperto a tutti in collaborazione con Amiu Trani
A Palazzo Di Scanno con la "Domenico Sarro " va in scena il Bel Canto
13 marzo 2026 A Palazzo Di Scanno con la "Domenico Sarro" va in scena il Bel Canto
Il 9° reggimento fanteria di Trani rientra dalla missione NATO in Bulgaria
13 marzo 2026 Il 9° reggimento fanteria di Trani rientra dalla missione NATO in Bulgaria
Architetti BAT: incontro formativo su spazio pubblico e architettura verde a Palazzo Covelli
13 marzo 2026 Architetti BAT: incontro formativo su spazio pubblico e architettura verde a Palazzo Covelli
Attività di rilevazione sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie
13 marzo 2026 Attività di rilevazione sul reddito e le condizioni di vita delle famiglie
AMET Trani, l’ultimo atto di Bottaro: «Nessun disastro, solo sciacallaggio elettorale. Non sarò il capro espiatorio di nessuno»
12 marzo 2026 AMET Trani, l’ultimo atto di Bottaro: «Nessun disastro, solo sciacallaggio elettorale. Non sarò il capro espiatorio di nessuno»
AMET, Moscatelli (Art. 97) rompe gli indugi: «Basta inerzia, Commissione d’Indagine subito»
12 marzo 2026 AMET, Moscatelli (Art. 97) rompe gli indugi: «Basta inerzia, Commissione d’Indagine subito»
Furto al Liceo “De Sanctis”: rubati i soldi dei maturandi per il pranzo dei cento giorni
12 marzo 2026 Furto al Liceo “De Sanctis”: rubati i soldi dei maturandi per il pranzo dei cento giorni
Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente
12 marzo 2026 Comunità Pro.V.I., nuovo avviso pubblico da 4 milioni di euro per progetti di vita indipendente
Interrotta la rassegna “Sundays at the Monastery” al Monastero di Trani
12 marzo 2026 Interrotta la rassegna “Sundays at the Monastery” al Monastero di Trani
ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi
12 marzo 2026 ULTIM’ORA | AMET, si dimette anche il consigliere Nenna: il CdA va in frantumi
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.