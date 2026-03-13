Scout e ambiente: la Squadriglia Panda alla scoperta del mare con Legambiente

La Squadriglia Panda del Gruppo Scout AGESCI Trani 1 ha intrapreso il percorso di conquista della Specialità di Nautica, una delle dodici specialità di squadriglia previste dal metodo AGESCI, dedicata alla conoscenza dell'ambiente acquatico, alla sicurezza sull'acqua e alle tecniche di salvamento. Un percorso che richiede impegno collettivo, spirito di squadra e un rapporto consapevole con l'elemento marino.In questo contesto Il Circolo di Legambiente Trani ha affiancato il gruppo in questa avventura, mettendo a disposizione competenze e risorse per trasformare le loro idee in realtà, nella convinzione che educazione ambientale e formazione giovanile siano inseparabili dalla tutela del territorio.L'attività svolta, denominata "Color Hunting", ha coinvolto le giovani scout in una ricerca fotografica degli elementi naturali legati al mondo del mare, ciascuna assegnata a un colore specifico. Il progetto ha stimolato capacità osservative, sensibilità estetica e un rapporto diretto con l'ambiente marino costiero.I risultati di questa esperienza saranno esposti al pubblico in una mostra fotografica aperta a tutta la cittadinanza sabato 14 marzo 2026, dalle ore 18:15 alle ore 20:00 presso la sede degli Scout in Via Ademario da Trani, 12. L'ingresso è libero e l'evento rappresenta un'occasione per avvicinarsi al mondo dello scoutismo e alla missione di Legambiente attraverso gli occhi e la creatività delle nostre giovani concittadine.