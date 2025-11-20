Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana. <span>Foto Marina Laurora</span>
Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana. Foto Marina Laurora
Attualità

Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana

Un incontro con Shireen Najjar, rappresentante palestinese del villaggio arabo-israeliano

Trani - giovedì 20 novembre 2025 8.03
Ieri sera, 18 novembre, l'Hub Portanova ha ospitato un incontro molto partecipato con Shireen Najjar, rappresentante palestinese del villaggio arabo-israeliano Neve Shalom – Wāħat as-Salām, l'unica comunità mista di Israele fondata sulla convivenza, il dialogo e la cooperazione tra palestinesi ed ebrei israeliani. L'iniziativa, promossa da Legambiente e rivolta alle associazioni pacifiste e alle realtà impegnate nel sostegno alla causa palestinese, ha offerto uno spazio di ascolto, confronto e progettazione comune in un momento di particolare tensione e sofferenza in Medio Oriente.

Shireen Najjar non è una semplice testimone: è una donna che incarna la storia stessa di Neve Shalom. Prima bambina palestinese nata nel villaggio, è cresciuta in un ambiente bilingue, multiculturale e interreligioso, frequentando l'asilo e la scuola primaria locali, dove arabo ed ebraico si intrecciano quotidianamente. Dopo un periodo di vita a Gerusalemme, Shireen è tornata a Neve Shalom con il marito e i loro quattro figli, impegnandosi nella costruzione di una società fondata sulla parità e sul rispetto.

Oggi lavora presso la Scuola per la Pace, occupandosi di mediazione e facilitazione tra gruppi in conflitto e operando come traduttrice tra arabo ed ebraico. È membro del consiglio di comunità, collabora alla comunicazione del villaggio e sostiene numerosi programmi educativi rivolti a giovani e adulti. La sua missione, spiega, è «trasformare il dialogo in pratica quotidiana», anche quando il contesto politico sembra rendere questa scelta ardua. «La pace è una scelta quotidiana» ha ribadito durante l'incontro, raccontando senza retorica le difficoltà di vivere come palestinese in Israele e le discriminazioni affrontate al di fuori del villaggio, nelle scuole superiori e nelle università. Allo stesso tempo, ha parlato della responsabilità di chi cresce in un luogo come Neve Shalom: non idealizzare, non nascondere le fratture, ma continuare a dialogare anche quando prevale la paura.

Shireen ha ricordato come, dopo gli eventi del 7 ottobre 2023 e la successiva escalation del conflitto, la stessa comunità dell'Oasi di Pace sia stata messa duramente alla prova: controlli militari, arresti di palestinesi per post sui social, clima di sospetto. «E' nei momenti più duri - ha detto - che si capisce se la pace è un principio o una scelta. Per noi, è ogni giorno una scelta». La serata non si è limitata al racconto dell'esperienza del villaggio, ma ha aperto la strada a prospettive di collaborazione fra la Puglia e Neve Shalom – Wāħat as-Salām.

Durante il confronto sono emerse due proposte che hanno attirato l'attenzione dei partecipanti. La prima, riguarda l'avvio di un programma Erasmus che permetterebbe agli studenti italiani di trascorrere un periodo all'Oasi di Pace, partecipando alle attività educative e vivendo direttamente il modello educativo del villaggio, fondato sul dialogo e sulla convivenza. "Un Erasmus della convivenza", potenzialmente destinato a diventare riferimento per le università italiane sensibili ai temi della pace e dei diritti umani
Shireen Najjar di Neve ShalomShireen Najjar di Neve ShalomShireen Najjar di Neve ShalomShireen Najjar di Neve Shalom
  • Legambiente
Altri contenuti a tema
Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Associazioni Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia Una nuova rassegna di aperitivi culturali e scientifici, gratuiti e dedicati ai giovani, per unire creatività e pensiero critico
Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio Ambiente Volontari di Legambiente Trani in azione per ripulire la spiaggia dello Scoglio di Frisio L'evento aperto a tutti in collaborazione con Amiu Trani
Legambiente Trani : "Ogni giorno addio a un polmone verde" Ambiente Legambiente Trani : "Ogni giorno addio a un polmone verde" "Il Regolamento c'è ma non si attua". La denuncia dopo l'ultimo taglio di alberi
Legambiente Trani: «Giardino Telesio restituito alla città ma il verde urbano continua a soffrire» Ambiente Legambiente Trani: «Giardino Telesio restituito alla città ma il verde urbano continua a soffrire» Una quercia capitozzata nell’ex villa de Corato riaccende i riflettori sulla necessità di tutelare realmente il patrimonio arboreo pubblico e privato
1 Legambiente Trani: «Siamo bersaglio di fango, ma continuiamo a costruire cambiamento» Ambiente Legambiente Trani: «Siamo bersaglio di fango, ma continuiamo a costruire cambiamento» L’associazione respinge gli attacchi strumentali e rivendica il proprio impegno per la città
Legambiente, successo per il campo di volontariato estivo con gli studenti Luiss a Trani Associazioni Legambiente, successo per il campo di volontariato estivo con gli studenti Luiss a Trani Una settimana di attività pratiche, laboratori e dibattiti a Trani, dal recupero spiagge alla cucina antispreco, per promuovere l'impegno civico e la creazione di comunità solidali
Campo di Volontariato a Trani di Legambiente: una settimana di sostenibilità, impegno e comunità Associazioni Campo di Volontariato a Trani di Legambiente: una settimana di sostenibilità, impegno e comunità Dal 14 al 20 luglio 2025, la città ospita giovani studenti provenienti dalla LUISS per un’esperienza di formazione
Spiagge e fondali puliti 2025, a Trani ripulito un tratto della costa nord Ambiente Spiagge e fondali puliti 2025, a Trani ripulito un tratto della costa nord Raccolti oltre 400 kg di rifiuti
Convocato il Consiglio Comunale di Trani: Ordine del Giorno del 25 Novembre
20 novembre 2025 Convocato il Consiglio Comunale di Trani: Ordine del Giorno del 25 Novembre
ContestoLab, al via il progetto di musicoterapia per ragazzi autistici
20 novembre 2025 ContestoLab, al via il progetto di musicoterapia per ragazzi autistici
La “Corsa di Miguel” fa tappa a Trani
20 novembre 2025 La “Corsa di Miguel” fa tappa a Trani
Riprese le liberazioni delle tartarughe a Trani con Umberto Sardella: "Mudù, che meraviglia! "
19 novembre 2025 Riprese le liberazioni delle tartarughe a Trani con Umberto Sardella: "Mudù, che meraviglia!"
“Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere
19 novembre 2025 “Voci di parità”: la Biblioteca Bovio apre un dialogo contro la violenza di genere
AUSER Trani e "Occhio alle Truffe ": "I dati sono in aumento, l'arma è denunciare senza vergogna "
19 novembre 2025 AUSER Trani e "Occhio alle Truffe": "I dati sono in aumento, l'arma è denunciare senza vergogna"
Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
19 novembre 2025 Casaviva Trani: il concept store dove arredare, decorare e regalare diventa un’esperienza
Un giocattolo per tornare a sorridere: il 14 dicembre a Trani la quarta edizione di “Regala un giocattolo”
19 novembre 2025 Un giocattolo per tornare a sorridere: il 14 dicembre a Trani la quarta edizione di “Regala un giocattolo”
Andrea Ferri: “Serve un piano straordinario per rilanciare l’occupazione nella BAT”
19 novembre 2025 Andrea Ferri: “Serve un piano straordinario per rilanciare l’occupazione nella BAT”
La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo
19 novembre 2025 La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.