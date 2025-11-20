Trani incontra 'Neve Shalom': la Pace è una scelta quotidiana

Ieri sera, 18 novembre, l'Hub Portanova ha ospitato un incontro molto partecipato con, rappresentante palestinese del villaggio arabo-israeliano, l'unica comunità mista di Israele fondata sulla convivenza, il dialogo e la cooperazione tra palestinesi ed ebrei israeliani. L'iniziativa, promossa dae rivolta alle associazioni pacifiste e alle realtà impegnate nel sostegno alla causa palestinese, ha offerto uno spazio di ascolto, confronto e progettazione comune in un momento di particolare tensione e sofferenza in Medio Oriente.non è una semplice testimone: è una donna che. Prima bambina palestinese nata nel villaggio, è cresciuta in un ambiente bilingue, multiculturale e interreligioso, frequentando l'asilo e la scuola primaria locali, dove arabo ed ebraico si intrecciano quotidianamente. Dopo un periodo di vita a Gerusalemme, Shireen è tornata a Neve Shalom con il marito e i loro quattro figli, impegnandosi nella costruzione di una società fondata sulla parità e sul rispetto.Oggi lavora presso la Scuola per la Pace, occupandosi di mediazione e facilitazione tra gruppi in conflitto e operando come traduttrice tra arabo ed ebraico. È membro del consiglio di comunità, collabora alla comunicazione del villaggio e sostiene numerosi programmi educativi rivolti a giovani e adulti. La sua missione, spiega, è, anche quando il contesto politico sembra rendere questa scelta ardua.ha ribadito durante l'incontro, raccontando senza retorica le difficoltà di vivere come palestinese in Israele e le discriminazioni affrontate al di fuori del villaggio, nelle scuole superiori e nelle università. Allo stesso tempo, ha parlato della responsabilità di chi cresce in un luogo come Neve Shalom: non idealizzare, non nascondere le fratture, ma continuare a dialogare anche quando prevale la paura.ha ricordato come, dopo gli eventi del 7 ottobre 2023 e la successiva escalation del conflitto, la stessa comunità dell'Oasi di Pace sia stata messa duramente alla prova: controlli militari, arresti di palestinesi per post sui social, clima di sospetto. «- ha detto -La serata non si è limitata al racconto dell'esperienza del villaggio, ma ha aperto la strada a prospettive di collaborazione fra la Puglia e Neve Shalom – Wāħat as-Salām.Durante il confronto sono emerse due proposte che hanno attirato l'attenzione dei partecipanti. La prima, riguarda l'avvio di unche permetterebbe agli studenti italiani di trascorrere un periodo all'Oasi di Pacepartecipando alle attività educative e vivendo direttamente il modello educativo del villaggio, fondato sul dialogo e sulla convivenza. "Un Erasmus della convivenza", potenzialmente destinato a diventare riferimento per le università italiane sensibili ai temi della pace e dei diritti umani