Legambiente Trani lancia "Spritz4Change": aperte le iscrizioni, si parte con l'arteterapia

Una nuova rassegna di aperitivi culturali e scientifici, gratuiti e dedicati ai giovani, per unire creatività e pensiero critico

Trani - sabato 11 ottobre 2025 Comunicato Stampa
"Ci sono momenti in cui la voce non basta. Dare spazio ai pensieri attraverso le parole può essere un processo contorto, non sempre facile. Questo perché le parole non riescono sempre a dire come ci sentiamo e restano sospese, mentre dentro tutto continua a muoversi" . È da questo bisogno di espressione e ascolto che nasce il primo appuntamento di "Spritz4Change", la nuova rassegna di aperitivi scientifici e culturali promossa da Legambiente Trani, nell'ambito del progetto Galattica nodo di Trani.

L'incontro avrà luogo giovedì 17 ottobre alle ore 17.30 presso la Biblioteca Comunale "Giovanni Bovio" della nostra città. Sarà un laboratorio di arteterapia a cura di Fabiola Giorgio, attivista di Legambiente. L'arteterapia è una pratica che utilizza l'arte come mezzo per esplorare emozioni, alleviare tensioni e promuovere consapevolezza e benessere personale. Attraverso gesti, colori e forme, ciascuno può raccontarsi in modo nuovo, oltre la parola, trasformando l'esperienza creativa in un'occasione di incontro e rigenerazione.

"Perché anche il silenzio può parlare, e l'arte sa ascoltarlo" – è il messaggio al cuore di questo primo incontro, pensato come uno spazio per respirare, per ascoltarsi e per scoprire l'arte come linguaggio di cura e connessione. L'iscrizione al laboratorio è gratuita e rivolta a persone giovani tra i 18 e i 35 anni, i posti sono limitati fino a un massimo di 15 partecipanti.

Il progetto Spritz4Change inaugura una serie di aperitivi di formazione e attivazione, pensati per offrire alla comunità giovanile spazi, momenti di riflessione, dialogo e crescita su temi sociali e ambientali di grande attualità. Organizzeremo insieme incontri non formali, in cui la leggerezza dell'aperitivo si intreccia con la profondità del pensiero critico e la creatività collettiva. Cambiare il mondo comincia anche da un gesto, un colore, un pensiero condiviso. Di seguito il modulo per iscriversi al laboratorio: forms.gle/kNbNTfRT4ufEFgiRA

Per essere aggiornati su tutte le iniziative che si svolgeranno durante tutto l'anno nella nostra città, ti invitiamo a seguire i canali ufficiali del nodo locale del progetto!
