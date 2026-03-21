Torna il mercatino vintage domenica 22 marzo

Non è solo un mercato del modernariato e dell'antiquariato: è un'occasione per stare insieme, per scoprire nuovi oggetti e lavorazioni artigianali.

Il mercato vintage ha messo insieme, lo scorso mese, più di quaranta espositori con le merci più varie: dai libri ai mobili recuperati e restaurati per restituire loro nuova vita, fino ai giocattoli introvabili e agli oggetti rari da collezione, come macchine fotografiche e binocoli.

Dietro ogni espositore c'è una storia che racconta passione e dedizione per il proprio lavoro. Dall'artigiano del vetro a quello del legno, ognuno espone non solo un oggetto, ma tutto ciò che c'è dietro la creazione - siano essi gioielli, vasi in cristallo o manufatti di legno.

Il mercatino partirà dalle 8:00 di domenica mattina e si protrarrà per tutta la giornata fino alle ore 21:00.

Torna anche per il mese di marzo il mercato vintage, dopo il successo riscontrato nel mese di febbraio.