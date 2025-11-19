La fogna bianca che Trani attende da troppo tempo e

Alcuni cittadini residenti nella zona Pozzo Piano e, in particolare, in corso don Luigi Sturzo, altezza piramidi, proprio a causa dei continui allagamenti, ormai frequenti ogni qual volta arrivi la pioggia, denunciano la situazione di forte disagio dovuta a qualcosa di paradossale e inaccettabile nel 2025: l'assenza di fogna bianca.

La mancanza della fogna bianca e delle caditoie, quando piove, fa stazionare l'acqua per giorni sull'asfalto e questo produce un precoce deterioramento del manto stradale, con tutte le conseguenze del caso. Inoltre questa situazione causa gravi problemi anche per i cittadini, che non sanno dove camminare o attraversare le strade perché, come denunciano alcuni, si formano dei veri e propri "laghi" d'acqua.



I residenti sono ormai esasperati dalla situazione e credono che sia importante sollevare l'attenzione sulla questione; gli stessi trovano incredibile che da oltre 40 anni nessuno abbia pensato di risolvere questo problema, e chiedono a gran voce alle istituzioni che si ponga rimedio a questo disagio quanto prima.

Nelle ultime settimane la stagione autunnale si è imposta ormai prepotentemente. Nelle scorse settimane si sono abbattute violenti piogge e altre sono in arrivo secondo le previsioni meteo. Si sono registrati diversi disagi a Trani, soprattutto a causa degli allagamenti avvenuti duranti le ore di pioggia.