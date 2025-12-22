Si è chiusa ieri l’esperienza della “Biblioteca degli Oggetti” nel centro storico di Trani

La "Biblioteca degli Oggetti" è stato un esperimento di cittadinanza attiva, un ritorno alle radici più pure del sud Italia, un incontro di persone, oggetti e arti. Si potrebbe benissimo descrivere così la tre giorni che ha visto come vero protagonista proprio il centro storico tranese e, in particolar modo, piazza Scolanova, già sede ormai per il terzo anno della cassa armonica e del suo pianoforte.I residenti e i titolari delle piccole attività commerciali hanno pensato un modo per riportare le persone a passeggiare nel centro storico e il mercatino è sembrato proprio il modo più immediato e diretto per riuscire nell'intento. Non si sono sbagliati: durante questo ultimo fine settimana, piazza Scolanova è tornata al centro dell'interesse dei cittadini ma anche dei turisti, incuriositi da quel piccolo centro pieno di bancarelle, profumi della tradizione culinaria natalizia, colori, luci e suoni.Non sono mancate nemmeno piccole improvvisazioni musicali, così come la lettura di versi poetici, in particolare dedicati proprio alla città di Trani. La bellezza del Natale si è quindi unita a quella della tradizione, dei vicoli animati dai canti e dalle poesie tradizionali, dei cibi caldi condivisi, dell'allegria che caratterizza i piccoli borghi antichi.Il successo dell'iniziativa spinge gli organizzatori a voler riprovare questa esperienza, fiduciosi dell'entusiasmo che hanno incontrato da parte dei cittadini in questa prima edizione.