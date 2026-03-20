Cronaca
Colto da un malore mentre lavora in campagna, 82enne trovato senza vita
La tragedia in contrada Torricella, intervenuta una pattuglia del Carabinieri
Trani - venerdì 20 marzo 2026 21.38
Un uomo di 82 anni ha perso la vita mentre si trovava a lavorare in campagna, in contrada Torricella. A lanciare l'allarme è stato il nipote, poiché l'uomo non aveva fatto ritorno a casa.
Ma nel terreno dove era solito recarsi l'anziano è stato trovato purtroppo già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore.
Ma nel terreno dove era solito recarsi l'anziano è stato trovato purtroppo già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore.
Elezioni Amministrative 2026
Candidati Sindaco
Candidati Consigliere