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Cronaca

Colto da un malore mentre lavora in campagna, 82enne trovato senza vita

La tragedia in contrada Torricella, intervenuta una pattuglia del Carabinieri

Trani - venerdì 20 marzo 2026 21.38
Un uomo di 82 anni ha perso la vita mentre si trovava a lavorare in campagna, in contrada Torricella. A lanciare l'allarme è stato il nipote, poiché l'uomo non aveva fatto ritorno a casa.
Ma nel terreno dove era solito recarsi l'anziano è stato trovato purtroppo già privo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, probabilmente a seguito di un malore.
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