Trani, Rosa Uva traccia la rotta: «Scuola e sociale al centro della mia visione civica»

Una Scuola Integrale: Non solo istruzione, ma un sistema che funzioni attorno al bambino, con strutture sicure (edilizia scolastica) e un'inclusione reale e totale.

Welfare e Fragilità: Il rilancio delle politiche sociali, partendo da battaglie vinte come quella per l'assistenza specialistica, per garantire che nessuno a Trani venga lasciato indietro.

Diritti e Territorio: Una visione di città che parta dal dialogo sincero e dall'ascolto costruttivo, valori ritrovati pienamente nella figura del candidato Sindaco Giacomo Marinaro.

Un entusiasmo travolgente ha accompagnato, lo scorso 23 aprile, la presentazione ufficiale di, candidata al Consiglio Comunale nella lista "Prossimamente". L'incontro, svoltosi presso la sede di uno dei comitati permanenti dell'Avv.candidato Sindaco alle prossime Amministrative del 24/25 maggio, in Corso Imbriani, ha visto una partecipazione straordinaria di cittadini, confermando il forte legame della candidata con il territorio e la fiducia verso il progetto civico centrista.Al centro dell'intervento di Rosa Uva, il tema della coerenza politica e valoriale. Con la trasparenza che la contraddistingue, l'ex Assessore ai Servizi Sociali ha spiegato le ragioni del suo approdo nella coalizione civica: una scelta dettata dalla volontà di "mettere in salvo" quegli ideali di ascolto e moderazione che hanno sempre guidato il suo percorso. «Non è un cambio di area, ma un nuovo inizio per restare fedeli a se stessi e ai cittadini», è stato il messaggio chiave lanciato alla platea.Rosa Uva, forte della sua esperienza quotidiana come insegnante e del suo passato amministrativo, ha delineato i pilastri della sua proposta:L'evento non è stato solo un momento di esposizione programmatica, ma una vera occasione di condivisione umana.ha parlato di uno "spirito di famiglia" che accoglie e progetta, un orizzonte politico dove il confronto con i cittadini torna a essere il motore principale dell'azione amministrativa. Il candidato Sindaco, l'Avv. Giacomo Marinaro, ha ribadito l'importanza di avere in squadra figure di provata competenza e sensibilità come Rosa Uva, capace di coniugare la conoscenza della macchina comunale con la passione educativa.Per dare continuità a questo dialogo,ha annunciato l'apertura del suo punto di incontro in Via Fiume, 14. Uno spazio aperto a tutti gli elettori, simpatizzanti e cittadini che vogliano confrontarsi, proporre idee o semplicemente conoscere più da vicino il progetto per la Trani di