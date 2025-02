Proseguono i lavori del tavolo del centrosinistra, coalizione in vista delle elezioni del 2026

Powered by

PD: Antonio Giannetti

Gruppo CON: Claudio Biancolillo

Gruppo Consiliare Misto: Carlo Ruggiero

Italia Viva: Giacomo Di Nardo

Prima di Tutto Trani: Luigi Cirillo

PSI: Savino Cormio

Puglia Popolare: Domenico Caffarella

Puglia Solidale e Verde: Luca Morollo

Sinistra Italiana: Vincenzo Topputo

Solo con Trani Futura: Giuseppe Mastrototaro

Verdi: Michele Di Gregorio

Proseguono i lavori del tavolo del centro sinistra iniziati negli ultimi giorni in vista delle prossime elezioni comunali e, nella giornata di lunedì 3 febbraio 2025 - presso la sede del Circolo di Trani del Partito Democratico - si sono riuniti i Segretari e i rappresentanti politici della attuale maggioranza di Governo cittadino per la sottoscrizione di un patto di coalizione.Tutti i rappresentanti dei partiti e dei movimenti politici del tavolo costituito hanno espresso la volontà di proseguire nella comune esperienza politica, sia nell'alveo del centro sinistra che allargando l'orizzonte ad altre forze moderate.Con questo obiettivo preciso, i partecipanti al tavolo hanno deciso di avviare prontamente un tavolo di ascolto e di confronto che avrà, tra gli altri impegni, il compito di redigere il programma con il quale la coalizione di centro sinistra si presenterà agli elettori nella prossima tornata elettorale comunale del 2026.Questo tavolo di lavoro - chiaramente - seppur costituito da subito, resta aperto alla disponibilità di tutte le forze politiche che, manifestando una forte comunanza di intenti, decideranno di condividere questo importante percorso.I sottoscrittori del presente documento, come logica conseguenza del percorso intrapreso, si sono impegnati formalmente a presentare una propria lista a supporto del prossimo candidato Sindaco nel 2026.