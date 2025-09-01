Pd
Angela Ludovico lascia il gruppo Pd in Consiglio provinciale Bat

«Continuerò da indipendente nel centrosinistra»

Trani - lunedì 1 settembre 2025 10.48 Comunicato Stampa
"Da oggi non faccio più parte del gruppo del Partito Democratico in consiglio provinciale. Il mio percorso amministrativo prosegue in maniera indipendente, nel centrosinistra, al fianco del presidente Bernardo Lodispoto, a sostegno del quale sono stata eletta nel marzo 2024, nella lista "Per la BAT". Così la consigliera provinciale Angela Ludovico.

"Questa decisone - ha affermato Ludovico - è maturata alla luce del cambio di linea politica all'interno del partito nell'ambito della gestione commissariale. Chi oggi gestisce il PD nella Bat, provenendo da altre realtà, non conosce le istanze del nostro territorio e ne affronta le dinamiche con distacco. Questo modo di fare politica non mi rappresenta ed era necessario prenderne le distanze".

"Il mio percorso nel Pd - aggiunge Ludovico - è stato fino a poco tempo fa accompagnato da persone che rappresentano pienamente questo territorio. A loro va il mio ringraziamento. Oggi per me inizia una fase nuova nella quale però resterà una costante: l'impegno sincero ad esclusivo al servizio della comunità della BAT ed in particolare del nostro territorio per il quale da anni profondo il massimo impegno".
