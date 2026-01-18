Debora Ciliento Assessora all'Ambiente: il plauso del PD di Trani

Il Circolo del Partito Democratico di Trani esprime le proprie congratulazioni a Debora Ciliento per la nomina ad Assessora regionale all'Ambiente e al Clima, una scelta che si colloca pienamente nel percorso politico della nuova Giunta regionale guidata dal Presidente Antonio Decaro.La decisione del Presidente Decaro, chiaramente, valorizza il lavoro svolto da Debora Ciliento nella precedente consiliatura come Assessora ai Trasporti, un incarico affrontato in una fase tutt'altro che semplice, caratterizzata da criticità strutturali e da un forte bisogno di riorganizzazione del sistema dei trasporti su base regionale.In quel contesto, Ciliento ha garantito serietà, presenza istituzionale e attenzione concreta ai territori, contribuendo a rafforzare una visione dei trasporti come servizio pubblico essenziale e leva di sostenibilità.Il passaggio all'Assessorato all'Ambiente e al Clima rappresenta una scelta politicamente coerente; le politiche ambientali, infatti, sono oggi parte integrante dell'azione di governo regionale e richiedono competenza, capacità amministrativa e una chiara assunzione di responsabilità politica.Ed è su questo terreno che la Giunta Decaro ha deciso di investire, confermando una linea che mette al centro la tutela del territorio, lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita delle comunità locali.Per Trani, città che vive un rapporto diretto e delicato con la costa, l'ambiente e lo sviluppo urbano, questa nomina assume un significato particolare. La presenza di una figura politica esperta e radicata in un ruolo così strategico rafforza le aspettative di un confronto costante e di un'attenzione reale alle esigenze del territorio.Il Partito Democratico di Trani sostiene il lavoro della Giunta regionale e dell'Assessora Ciliento, certo che questo nuovo incarico sarà svolto con lo stesso impegno e la stessa serietà già dimostrati, in continuità con l'azione di governo del Presidente Decaro. A Debora Ciliento un augurio affettuoso di buon lavoro. Il Segretario Circolo PD di Trani Avv. Antonio Giannetti