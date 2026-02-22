Antonio Giannetti. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Antonio Giannetti. Foto Tonino Lacalamita
Trani, il PD e il "valzer dei nomi": quando la smentita ufficiale conferma la riflessione in corso

Dopo le indiscrezioni pubblicate, il segretario Giannetti congela il dibattito: la liturgia del direttivo prevale sulle anticipazioni

Trani - domenica 22 febbraio 2026 10.58
Le voci corrono, ma i vertici istituzionali rispondono blindando i ranghi. Con la smentita ufficiale dell'Avv. Antonio Giannetti, il Partito Democratico prova a riprendere il controllo della narrazione pre-elettorale. Non si tratta di una banale rettifica, bensì di un segnale politico profondo: l'analisi del comunicato rivela tre direttrici chiave che mostrano le strategie — e le tensioni — di un centrosinistra tranese ancora alla ricerca di una sintesi definitiva.

In primo luogo, emerge la necessità di proteggere il "metodo". Definire i nomi apparsi come "presunti" serve a neutralizzare i tentativi di "bruciare" candidati attraverso fughe di notizie premature. In politica, anticipare un nome spesso significa condannarlo al fuoco incrociato dei veti incrociati; Giannetti, nella nota stampa, rivendica giustamente il primato della segreteria su quello delle "gole profonde". In secondo luogo, il richiamo alla "discussione interna" e al "direttivo" evidenzia un ritorno alla liturgia partitica. Mentre la città osserva movimenti civici già pronti alla sfida, il PD sceglie di rientrare nelle stanze degli "organismi dirigenti". È un segnale di democrazia procedurale, ma anche la conferma implicita che la sintesi è ancora lontana: il tempo della decisione viene dilatato, confermando una fase di riflessione che il partito spera di risolvere nei "prossimi giorni". Infine, c'è il tema della coesione. Se la stampa riceve anticipazioni, significa che il dibattito interno è vivace, forse troppo. La nota di Giannetti tenta di ricompattare le fila, ricordando a tesserati e alleati che nessuna fuga in avanti sarà legittimata se non passerà dai canali ufficiali.

La Nota Ufficiale della Segreteria del Partito Democratico

Di seguito, riportiamo integralmente il testo diffuso dalla segreteria del Partito Democratico di Trani: "In merito alle tante notizie apparse in questi giorni sugli organi di stampa su presunti nomi indicati dal Partito Democratico, la segreteria del PD di Trani precisa che è attualmente in atto una discussione interna e che nessun nome è stato ancora portato all'attenzione degli organismi dirigenti del partito. Questione che verrà discussa nel direttivo nei prossimi giorni." Avv. Antonio Giannetti Segretario PD Trani

  • Partito Democratico
  • Trani Amministrative 2026
