Manifesti abusivi contro De Santis, la ferma condanna del PD BAT: "Gesto vile"

Ildella BAT esprime sdegno e ferma condanna per i manifesti vergognosi e offensivi apparsi contro il segretario regionale. Si tratta di manifesti abusivi, illegali e non firmati, perché chi li ha affissi evidentemente si vergogna di mettere la propria firma sotto accuse tanto infondate quanto meschine. Si tratta di un gesto vile e inaccettabile, che nulla ha a che vedere con il confronto politico e democratico e che rientra purtroppo nei metodi intimidatori propri di chi tenta di usare la campagna elettorale per avanzare rivendicazioni meschine e di stampo personalistico, che assolutamente non appartengono alla nostra comunità.non ha bisogno di difese: la sua storia, il suo impegno costante e la sua presenza in ogni angolo della Puglia — senza distinzione di province — parlano per lui. Negli anni, De Santis ha lavorato con dedizione e spirito di servizio in tutte le province, compresa la BAT, rappresentando al meglio i valori dele la volontà di costruire una comunità più giusta, solidale e inclusiva. Il Partito Democratico è e resterà una forza aperta, pluralista, rispettosa del confronto e delle persone, decisa a portare avanti una politica basata non sugli scontri di bassa lega ma sulla pulizia e sui contenuti.Rifiutiamo la logica della rissa e della macchina del fango e condanniamo con fermezza ogni tentativo di inquinare il dibattito politico con attacchi personali e strumentali. Dopo questo episodio continueremo la nostra campagna elettorale a testa ancora più alta e con grande forza e convinzione nelle capacità e nel radicamento territoriale di tutti i nostri candidati. A Domenico va la piena solidarietà e il sostegno convinto di tutta la comunità democratica della BAT.