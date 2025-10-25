La consigliera Irene Cornacchia lascia il Partito Democratico: "Ora sono indipendente"

. Dopo una profonda riflessione personale e politica, comunico la mia decisione di lasciare il. Si tratta di una scelta ponderata, maturata nel tempo e motivata dalla convinzione che il percorso e l'identità politica del PD, così come si sono evoluti negli ultimi anni, non rispecchiano più i valori e le priorità che intendo rappresentare. Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso un tratto di questo percorso: iscritti, militanti, amministratori e cittadini che credono ancora nella possibilità di una politica vicina ai bisogni reali delle persone. Il mio impegno continuerà, con rinnovata energia, in un progetto politico che metta al centro la dignità, la competenza e la responsabilità verso la comunità. Irene Cornacchia, Consigliere Comunale Indipendente