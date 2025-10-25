Irene Cornacchia
Irene Cornacchia
Politica

La consigliera Irene Cornacchia lascia il Partito Democratico: "Ora sono indipendente"

"Scelta ponderata. Il percorso e l'identità del PD non rispecchiano più i valori e le priorità che intendo rappresentare"

Trani - sabato 25 ottobre 2025 17.02
Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di Irene Cornacchia. Dopo una profonda riflessione personale e politica, comunico la mia decisione di lasciare il Partito Democratico. Si tratta di una scelta ponderata, maturata nel tempo e motivata dalla convinzione che il percorso e l'identità politica del PD, così come si sono evoluti negli ultimi anni, non rispecchiano più i valori e le priorità che intendo rappresentare. Ringrazio tutte le persone con cui ho condiviso un tratto di questo percorso: iscritti, militanti, amministratori e cittadini che credono ancora nella possibilità di una politica vicina ai bisogni reali delle persone. Il mio impegno continuerà, con rinnovata energia, in un progetto politico che metta al centro la dignità, la competenza e la responsabilità verso la comunità. Irene Cornacchia, Consigliere Comunale Indipendente
