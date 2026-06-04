«Basta continuità mascherata»: Forza Italia punta su Guarriello per il rilancio di Trani

Inizia il conto alla rovescia verso il secondo turno di queste elezioni amministrative. Forza Italia, in piena armonia con l'intera coalizione di centrodestra, pone al centro la chiara volontà di voltare pagina. Vogliamo offrire a Trani un futuro diverso, libero da slogan vuoti che spesso nascondono amare sorprese. Le stesse sorprese che il centrosinistra ha già riservato ai cittadini in Regione, introducendo una tassazione aggiuntiva per coprire le conseguenze di una gestione amministrativa fallimentare; responsabilità che qualcuno ha preferito celare per timore di perdere consenso.Forza Italia e l'intero centrodestra cercano un consenso trasparente e consapevole, affidandosi ad Angelo Guarriello. Un candidato che non proviene dalle vecchie scuole della politica di partito, sul modello delle "Frattocchie", ma che vive quotidianamente la città, i suoi problemi e le sue opportunità, senza rifugiarsi nel linguaggio artificioso del politichese.In una consultazione elettorale nella quale circa il 40% dei tranesi ha scelto l'astensione, Guarriello è stato spesso bersaglio di critiche gratuite. Eppure, prima ancora che del politico, parliamo dell'uomo: una persona priva di cattiveria ideologica, che non ha bisogno di dimostrare il proprio valore, già ampiamente riconosciuto per il coraggio, la responsabilità e l'impegno dimostrati in ambito professionale e sociale.Esprimiamo il nostro più sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno già scelto di sostenerci. A chi è ancora indeciso chiediamo fiducia e supporto per restituire a Trani il volto di una città forte, dinamica e protagonista, nella quale il centrodestra ha già saputo scrivere pagine importanti della sua storia amministrativa.Siamo pronti a ripartire con coraggio e umiltà, per dimostrare che Trani non è più disposta a subire passivamente scelte e modelli amministrativi che ne hanno frenato lo sviluppo.Questo ballottaggio rappresenta una grande opportunità per valutare non soltanto un candidato sindaco, ma una visione complessiva di governo per la città.La scelta è chiara: da una parte un gruppo politico che, dopo undici anni di amministrazione, cambia soltanto il proprio frontman lasciando sostanzialmente immutato il progetto politico; dall'altra chi vuole restituire energia, prospettiva e nuova luce a Trani insieme ad Angelo Guarriello. Il 7 e l' 8 giugno i cittadini avranno l'opportunità di scegliere il futuro della città. E noi siamo convinti che quel futuro possa finalmente cominciare con il cambiamento'