Daniele Santoro scioglie Trani Sociale ed entra a far parte del Partito Democratico

"Dopo sei anni nel ruolo di Segretario del movimento Trani Sociale, ho deciso di sciogliere il movimento da me fondato il 6 Luglio 2018 e di entrare a far parte del Partito Democratico. Sono molto contento di questa scelta, raggiunta dopo anni di esperienza nel mondo politico-amministrativo". Sono queste le parole di Daniele Santoro che annuncia così il suo ingresso nel PD di Trani."Questa scelta non è stata fatta in maniera superficiale, ma arriva dopo un'esperienza di tanti anni nel movimento Trani Sociale. Ci tengo a ringraziare tutti i tesserati che hanno deciso di sposare i principi e i programmi del movimento e li invito a valutare e condividere la mia scelta. In questi anni abbiamo apportato il nostro contributo nella vita sociale della città di Trani realizzando, ad esempio, attività di bonifica, eventi culturali, piantumazioni e pulizia delle spiagge. Questi interventi sono stati condotti per il senso civico e di appartenenza al movimento e alla città.Tuttavia, ho preso consapevolezza della necessità di compiere un passo importante, ovvero di entrare a far parte di un vero e proprio partito politico. Così, per gli ideali di centro-sinistra che mi appartengono, ho sottoposto la richiesta di tesseramento per il PD, un partito che sento vicino a quelli che sono i miei valori. Ho incontrato i vertici cittadini, che hanno accolto con piacere questo mio ingresso, tra i quali il segretario Antonio Giannetti che ringrazio. Sono contento di iniziare questa nuova avventura: sono sicuro che in questo modo potrò dare il mio contributo per la città in maniera ancora più concreta".