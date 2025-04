Controlli a Trani, sanzionati due circoli privati e un locale del Porto per irregolarità

Nei giorni scorsi, le donne e gli uomini in servizio presso la Polizia Amministrativa del Commissariato di Trani e l'Ufficio Volanti della Questura, coadiuvati dai Poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari, personale della Guardia di Finanza, e della Polizia Locale, hanno attuato mirati controlli ad attività commerciali e circoli privati presenti nella città della Pietra.In particolare, sono stati verificati due Circoli privati dove, in uno sono state riscontrate irregolarità in merito alle autorizzazioni sanitarie e per la somministrazione di bevande, nonché la totale assenza di licenza per sala giochi, che hanno comportato sanzioni amministrative per un totale di 9.032.00 euro. Nell'altro è stata accertata la presenza di un avventore, risultato non essere socio, intento a consumare bevande alcoliche, con la conseguente sanzione di 5.000,00 euro.I controlli, estesi nella frequentatissima zona del porto, hanno interessato un noto "locale" della movida Tranese, riscontrando in questo caso delle irregolarità sul personale addetto alla sicurezza, che hanno comportato la contestazione di due violazioni, per un totale di 3.333,32 euro.E' stato infine controllata un'autovettura, condotta da un uomo che l'aveva preso a noleggio, che è risultato poi essere privo della prevista patente di guida. Il conducente è stato sanzionato come previsto dalle attuali norme al Codice della Strada, che prevedono tra l'altro, il fermo amministrativo del veicolo, mentre al titolare dell'agenzia di noleggio è stato contestato l'incauto affidamento del veicolo, poiché non aveva verificato se il contraente fosse in possesso o meno del previsto titolo abilitativo alla guida.In totale sono stati effettuati gli accessi a 5 esercizi commerciali, controllate 35 persone, di cui 15 con pregiudizi di Polizia.Al fine di incrementare la sicurezza dei cittadini della provincia federiciana, nelle prossime settimane proseguiranno i controlli straordinari in argomento.