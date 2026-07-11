A Trani incontro con gli attivisti della Global Sumud Flotilla: testimonianze dalla missione umanitaria verso Gaza

Il Comitato Pace e disarmo Trani con ANPI Trani "Osvaldo Pillera", in occasi9ne della "pasta asciutta Antifascista", in programma il 24 Luglio 2026 presso XIAOYAN a Trani, indicono un incontro con gli attivisti della Global Sumud Flottilla, convoglio di terra, Sara Suriano di Andria, Domenico Centrone di Molfetta, quest'ultimo trattenuto agli arresti in Libia lo scorso mese mentre erano In procinto di partire con il resto del convoglio in missione verso Gaza per portare aiuti alle popolazionivittime di un continuo ed interminabile genocidio lasciati, nonostante il cessate il fuoco, allo stremo senza cibo, acqua, privi di cure mediche tra le rovine dove Israele nn permette di far passare nè stampa nè operatori sanitari nè orecche ed occhi ondiscreti che possno mettre in discussione ciò che accade sulla pelle dei gazawi. . Un genocidio lento dove la sofferenza urla al mondo ma nessuno ascolta. La sfida delle flotte solidali attive tenta di portare un un atto dl solidarietà internazionale esercitando la resistenza nonviolenta sfudando a mani alzate e nude i blocchi violenti e crudeli della dell IDF israeliana che li ferma in acque o terre internazionali. Le flottille nn si arrendono e continuano lo resistenza solidale verso Gaza.Un mese fa Domenico Centrone, Dina Albettizia con molti altri attivisti volontari della flottilla di terra mentre cercavano di partire verso Gaza dalla Cireneica in Libia, vengono tratti in arresto e trattenuti per un mese subendo maltrattamenti.L'incontro che si terrà il 13 Luglio alle ore 19 presso l'Hab Porta Nova a Trani vuole far luce sugli aventi dei blocchi illegali in zone internazionali dove nn compete a nessuna nazione di bloccare e arrestare persone che partono con degli aiuti umanitari Verso Gaza e vuole far luce sui relativi arresti e i trattamenti subiti dagli attivisti. Capure i fermi di questi mesi a cittadini palestinesi in italia Si vuole capire la situazione attuale in palestina, quale protagomismo dei comuniibe delle comunità sono possibili per attivare azzioni politiche ed umanotarie verso la palestina ed altri paesi sotto assedio.Saranno presenti inoltre altri attivisti della GSF, Tony Lapicirella, arrstato anche lui mesi fa a bordo della flottilla in acque iternazionali, altri attivisti delle GSF, poi Amina Tridente, Avv.ta della GSF PUGLIA, attivisti di Amnisty International e i saluti dal Sindaco di Trani Marco Galiano, Corrado Debenedittis Sindaco di Corato e Eleolnora Loiodice Assessora Alla pace del omone di Corato..