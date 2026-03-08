Ambiente
Porta Nova: a Trani incontro pubblico di presentazione della comunità energetica
Una città di luce, sole e mare che compie un passo decisivo verso la sostenibilità, la giustizia sociale e la tutela del territorio
Trani - domenica 8 marzo 2026
Trani, città di luce, sole e mare, compie un passo decisivo verso la sostenibilità, la giustizia sociale e la tutela del territorio. nasce ufficialmente la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) della città, grazie all'impegno della Cooperativa di Comunità Porta Nova e all'affiliazione con CER Levante, la rete regionale che sostiene la diffusione delle CER in Puglia. A "Porta Nova" il prossimo𝟏𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖.𝟑𝟎, 𝐯𝐢𝐚 𝐍𝐢𝐠𝐫𝐨̀ 𝟏𝟖, 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢, si terrà un incontro pubblico di presentazione della comunità energetica sulla nascente CER cittadina. Interverranno:
Il vecchio modello, centralizzato e basato sulle fonti fossili, ha prodotto dipendenza, costi elevati e inquinamento, lasciando le comunità senza controllo sulle proprie risorse. La CER permette di passare dal monopolio alla democrazia energetica: l'energia torna nelle mani della comunità e diventa strumento mutualistico e solidale. Ogni membro può contribuire attivamente, favorendo un sistema distribuito, partecipato e locale.
Un'opportunità concreta per Trani e per il futuro- La nascita della CER rappresenta per Trani una straordinaria occasione:
Partecipare alla CER: un gesto di democrazia e responsabilità - Scegliere di aderire alla CER significa affermare che l'energia, come il futuro, è un bene comune. Significa contribuire attivamente alla costruzione di una città più giusta, solidale e sostenibile, dove le risorse sono gestite dalla comunità per la comunità, sottraendole alle logiche speculative, foriere di guerre restituendo loro una funzione sociale. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a diventare protagonista di questo cambiamento epocale! Durante l'incontro saranno illustrate tutte le informazioni sulla nascita, il funzionamento e le modalità di adesione alla CER di Trani. é già possibile dare la propria preadesione al seguente link: https://levante.energiecondivise.it/comunitalocali/
- 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐬𝐨𝐧𝐞𝐭𝐭𝐢 - 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐄𝐑 𝐋𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞
- 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐅𝐚𝐫𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 - 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐄𝐑 𝐋𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞
- 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐨𝐠𝐢 - 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞̀𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐩
- Ridurre le emissioni e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.
- Contrastare la dipendenza dalle fonti fossili, origine di conflitti e ingiustizie globali.
