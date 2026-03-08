pannelli solari
pannelli solari
Ambiente

Porta Nova: a Trani incontro pubblico di presentazione della comunità energetica

Una città di luce, sole e mare che compie un passo decisivo verso la sostenibilità, la giustizia sociale e la tutela del territorio

Trani - domenica 8 marzo 2026 5.56 Comunicato Stampa
Trani, città di luce, sole e mare, compie un passo decisivo verso la sostenibilità, la giustizia sociale e la tutela del territorio. nasce ufficialmente la prima Comunità Energetica Rinnovabile (CER) della città, grazie all'impegno della Cooperativa di Comunità Porta Nova e all'affiliazione con CER Levante, la rete regionale che sostiene la diffusione delle CER in Puglia. A "Porta Nova" il prossimo𝟏𝟏 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨, 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖.𝟑𝟎, 𝐯𝐢𝐚 𝐍𝐢𝐠𝐫𝐨̀ 𝟏𝟖, 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢, si terrà un incontro pubblico di presentazione della comunità energetica sulla nascente CER cittadina. Interverranno:
  • 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐬𝐨𝐧𝐞𝐭𝐭𝐢 - 𝐏𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐄𝐑 𝐋𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞
  • 𝐌𝐢𝐜𝐡𝐞𝐥𝐞 𝐅𝐚𝐫𝐧𝐞𝐥𝐥𝐢 - 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐂𝐄𝐑 𝐋𝐞𝐯𝐚𝐧𝐭𝐞
  • 𝐂𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐨𝐠𝐢 - 𝐕𝐢𝐜𝐞𝐩𝐫𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞̀𝐧𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐜𝐨𝐨𝐩
Cos'è una Comunità Energetica Rinnovabile e perché è rivoluzionaria? - La CER è una realtà composta da cittadini, imprese, enti locali e associazioni che si uniscono per produrre, condividere e consumare energia pulita, generata localmente da fonti rinnovabili come il sole. Non è solo una scelta tecnica, ma un nuovo modo di pensare e gestire l'energia, fondato sulla cooperazione e la responsabilità condivisa.
Il vecchio modello, centralizzato e basato sulle fonti fossili, ha prodotto dipendenza, costi elevati e inquinamento, lasciando le comunità senza controllo sulle proprie risorse. La CER permette di passare dal monopolio alla democrazia energetica: l'energia torna nelle mani della comunità e diventa strumento mutualistico e solidale. Ogni membro può contribuire attivamente, favorendo un sistema distribuito, partecipato e locale.

Un'opportunità concreta per Trani e per il futuro- La nascita della CER rappresenta per Trani una straordinaria occasione:
  • Ridurre le emissioni e contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico.
  • Contrastare la dipendenza dalle fonti fossili, origine di conflitti e ingiustizie globali.
Reinvestire gli incentivi economici in progetti utili per la città, rafforzando i legami sociali e costruendo una comunità più giusta e solidale. _ La CER di Trani, promossa da Porta Nova e affiliata a CER Levante, mette in rete le esperienze locali, ottimizza i costi di gestione e offre un supporto organizzativo solido, permettendo ai cittadini di partecipare in modo semplice e consapevole. CER Levante, nata a Brindisi e attiva in tutta la regione, ha l'obiettivo di promuovere e semplificare la creazione delle CER in Puglia.

Partecipare alla CER: un gesto di democrazia e responsabilità - Scegliere di aderire alla CER significa affermare che l'energia, come il futuro, è un bene comune. Significa contribuire attivamente alla costruzione di una città più giusta, solidale e sostenibile, dove le risorse sono gestite dalla comunità per la comunità, sottraendole alle logiche speculative, foriere di guerre restituendo loro una funzione sociale. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare e a diventare protagonista di questo cambiamento epocale! Durante l'incontro saranno illustrate tutte le informazioni sulla nascita, il funzionamento e le modalità di adesione alla CER di Trani. é già possibile dare la propria preadesione al seguente link: https://levante.energiecondivise.it/comunitalocali/
Locandina
Locandina
  • Hub portanova
Altri contenuti a tema
HUB Porta Nova, il cuore internazionale nel centro della città di Trani Associazioni HUB Porta Nova, il cuore internazionale nel centro della città di Trani Molto più di un luogo di passaggio: è casa internazionale per volontari
Assemblea soci Cooperativa di Comunità Porta Nova: tra innovazione, partecipazione e futuro Associazioni Assemblea soci Cooperativa di Comunità Porta Nova: tra innovazione, partecipazione e futuro Tracciato il bilancio dei primi 18 mesi di gestione
"Visioni Galattiche" a Trani: Hub Porta Nova Palcoscenico di Arte e Gioventù Associazioni "Visioni Galattiche" a Trani: Hub Porta Nova Palcoscenico di Arte e Gioventù Stasera al Nodo Galattica l'inaugurazione della mostra collettiva "Ecosistemi" (ArtxHub), seguita da Open Mic poetico e musica con DJ Dawgma.
Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale Associazioni Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale Due giorni di approfondimenti sulla giustizia climatica
Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica" Associazioni Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica" Due giorni di cinema e dibattiti con Ultima Generazione e Sociologi per capire la convergenza tra ecologia e lotte sociali.
Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa" Associazioni Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa" Ogni giovedì sera alle 20:15, film a tema ignoto e discussione post-visione guidata da Nicolò Spallucci. Ingresso libero per cinefili e curiosi
"Stai Serena!" a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico Eventi e cultura "Stai Serena!" a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico La psicologa Capozza guida l'incontro: "La consapevolezza è il primo passo per gestire le emozioni"
A Trani, uno sguardo sulla resistenza di Ezidi e Curdi Associazioni A Trani, uno sguardo sulla resistenza di Ezidi e Curdi A PortaNova Hub la presentazione del libro "Ezidi" d Carla Gagliardini e il film "Nuova Vita".
Trani celebra l’8 marzo con il Premio “Forme per le Donne” 2026 a Palazzo Beltrani
8 marzo 2026 Trani celebra l’8 marzo con il Premio “Forme per le Donne” 2026 a Palazzo Beltrani
Servizio Civile con OER Trani: un anno di volontariato, solidarietà e crescita
8 marzo 2026 Servizio Civile con OER Trani: un anno di volontariato, solidarietà e crescita
Trani 2026, Puglia Popolare scioglie le riserve: sostegno ufficiale a Marco Galiano
8 marzo 2026 Trani 2026, Puglia Popolare scioglie le riserve: sostegno ufficiale a Marco Galiano
Nessun problema per la Soccer Trani contro la Virtus Bisceglie: al ‘Di Liddo’ termina 0-9
7 marzo 2026 Nessun problema per la Soccer Trani contro la Virtus Bisceglie: al ‘Di Liddo’ termina 0-9
Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì”
7 marzo 2026 Oggi incontro pubblico sul referendum: alla Biblioteca Bovio le ragioni del “Sì”
Lacarvella presenta il Colore dell'Autismo
7 marzo 2026 Lacarvella presenta il Colore dell'Autismo
Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
7 marzo 2026 Al Polo Museale di Trani un omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo
Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità”
7 marzo 2026 Marinaro scende in campo: “Sarò candidato sindaco. Trani ha bisogno di partecipazione e dignità”
Gli studenti del Comprensivo di Trani al Teatro Petruzzelli di Bari per il Falstaff di Verdi
7 marzo 2026 Gli studenti del Comprensivo di Trani al Teatro Petruzzelli di Bari per il Falstaff di Verdi
A Trani l’incontro ecumenico del gruppo Fons Unitatis nella Chiesa del Carmine
7 marzo 2026 A Trani l’incontro ecumenico del gruppo Fons Unitatis nella Chiesa del Carmine
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.