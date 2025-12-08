𝐇𝐮𝐛 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚: Trani 𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐛𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥e. <span>Foto Credits</span>
𝐇𝐮𝐛 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚: Trani 𝐚𝐥 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐛𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐧𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥e. Foto Credits
Associazioni

Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale

Due giorni di approfondimenti sulla giustizia climatica

Trani - lunedì 8 dicembre 2025 10.12 Comunicato Stampa
Grazie al programma "𝐕𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐆𝐚𝐥𝐚𝐭𝐭𝐢𝐜𝐡𝐞", sostenuto da Galattica nodo Trani , il 4 e 5 dicembre Hub Porta Nova ha ospitato una due giorni dedicata al tema della 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚, trasformandosi in un vero e proprio polo di riflessione e discussione sulle sfide ambientali e sociali del nostro tempo. L'evento si è aperto con la proiezione di un film che racconta le vite di cinque giovani protagonisti delle azioni di disobbedienza civile nonviolenta, saliti agli onori delle cronache nazionali per il loro impegno nella lotta contro i cambiamenti climatici. Il documentario evidenzia il grido di denuncia contro il fallimento di trent'anni di COP, le Conferenze delle Nazioni Unite sul clima, che hanno alimentato la falsa convinzione che le cause della crisi ambientale potessero essere risolte all'interno di un sistema di mercato.

A seguire, la presentazione del libro "𝐋'𝐞𝐫𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚" ha offerto una profonda analisi critica della cosiddetta Transizione Ecologica "dall'alto", evidenziando come i movimenti ecologisti abbiano subito una svolta significativa a partire dai grandi scioperi globali per il clima del 2019. Milioni di persone sono scese in piazza per difendere l'ambiente, segnando l'inizio di quella che gli esperti definiscono l'"Era della Giustizia Climatica": una nuova fase che rivendica una transizione ecologica dal basso, mettendo in luce la stretta connessione tra diseguaglianze sociali e crisi ecologica.

Durante il dibattito sono stati introdotti concetti come "Intersezionalità" – ovvero il modo in cui diverse forme di oppressione e svantaggio sociale (razzismo, sessismo, omofobia, classismo, abilismo, ecc.) si intrecciano e si influenzano reciprocamente – e "𝐂𝐨𝐧𝐯𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐂𝐨𝐧𝐟𝐥𝐢𝐭𝐭𝐢", che descrive come i diversi conflitti sociali, economici, culturali e politici si rafforzino a vicenda, individuando cause e soluzioni comuni alle lotte contro le diseguaglianze, l'oppressione di genere e i cambiamenti climatici.

Il confronto, di alto livello e ricco di spunti, ha visto la partecipazione di voci autorevoli e attivisti: 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐢, sociologo dell'Università di Bologna; 𝐎𝐭𝐭𝐚𝐯𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐨𝐜𝐜𝐚, presidente della Società dei/delle Territorialisti/e e docente in pensione dell'Università di Bari; 𝐒𝐢𝐦𝐨𝐧𝐞 𝐅𝐢𝐜𝐢𝐜𝐜𝐡𝐢𝐚, attivista di Ultima Generazione - Il Giusto Prezzo e autore del libro "l'Ecovandalo"; Vincenzo Ferreri, del Comitato Bene Comune Trani; Gianmarco Antifora, volontario del servizio civile di Legambiente Trani; e Marco Modugno di Fridays For Future Bari.

Ancora una volta, Hub Porta Nova si conferma come nuovo polo culturale pubblico della città, con un calendario di appuntamenti sempre più fitto, offrendo spazio e supporto logistico alle realtà territoriali che cercano luoghi di libera espressione e confronto. Un segnale importante per una comunità che vuole essere protagonista del cambiamento.
  • Hub portanova
Altri contenuti a tema
Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica" Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica" Due giorni di cinema e dibattiti con Ultima Generazione e Sociologi per capire la convergenza tra ecologia e lotte sociali.
Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa" Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa" Ogni giovedì sera alle 20:15, film a tema ignoto e discussione post-visione guidata da Nicolò Spallucci. Ingresso libero per cinefili e curiosi
"Stai Serena!" a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico Eventi e cultura "Stai Serena!" a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico La psicologa Capozza guida l'incontro: "La consapevolezza è il primo passo per gestire le emozioni"
A Trani, uno sguardo sulla resistenza di Ezidi e Curdi A Trani, uno sguardo sulla resistenza di Ezidi e Curdi A PortaNova Hub la presentazione del libro "Ezidi" d Carla Gagliardini e il film "Nuova Vita".
HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa Eventi e cultura HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa Un viaggio artistico e culturale che unisce memoria, resistenza e dialogo interculturale
Ad Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025” Attualità Ad Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025” Un viaggio pratico e consapevole tra mente, corpo e alimentazione per ritrovare il proprio equilibrio
Proiezione ad HuB Porta Nova di “Le Belle Estati”, con ospite il regista Mauro Santini Eventi e cultura Proiezione ad HuB Porta Nova di “Le Belle Estati”, con ospite il regista Mauro Santini Emozionante serata all’insegna del cinema d’autore
"Barriera Corallina", opere di Vincenzo Chiatante all'Hub Portanova Eventi e cultura "Barriera Corallina", opere di Vincenzo Chiatante all'Hub Portanova Un nuovo appuntamento con l'arte a partire dal 14 dicembre
Federico II rivive tra le mura del Castello di Trani
8 dicembre 2025 Federico II rivive tra le mura del Castello di Trani
Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
8 dicembre 2025 Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
Davide Franco, talento tranese dell’ospitalità di lusso: da Trani a San Francisco passando per il mondo
8 dicembre 2025 Davide Franco, talento tranese dell’ospitalità di lusso: da Trani a San Francisco passando per il mondo
A Trani tornano in mare le tartarughe salvate dal WWF
8 dicembre 2025 A Trani tornano in mare le tartarughe salvate dal WWF
La Juve Trani vince anche lo scontro diretto contro la Virtus Academy Benevento
8 dicembre 2025 La Juve Trani vince anche lo scontro diretto contro la Virtus Academy Benevento
Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande
8 dicembre 2025 Grande successo per l'inaugurazione della II edizione del Festival delle Bande
La famiglia Delfini in lutto per la scomparsa di Beppe
7 dicembre 2025 La famiglia Delfini in lutto per la scomparsa di Beppe
La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva
7 dicembre 2025 La Soccer Trani vola a +14: Atletico Gargano battuto 3-0 e diciannovesima vittoria consecutiva
Solennità dell'Immacolata Concezione a Trani
7 dicembre 2025 Solennità dell'Immacolata Concezione a Trani
Incidente tra auto e moto in via Arno a Trani, ferito il motociclista
7 dicembre 2025 Incidente tra auto e moto in via Arno a Trani, ferito il motociclista
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.