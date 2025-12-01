Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica"

𝐆𝐢𝐨𝐯𝐞𝐝𝐢 𝟒/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎,𝟎𝟎 proiezione del film "𝐂𝐨𝐦𝐞 𝐬𝐞 𝐧𝐨𝐧 𝐜𝐢 𝐟𝐨𝐬𝐬𝐞 𝐮𝐧 𝐃𝐨𝐦𝐚𝐧𝐢" Di Riccardo Cremona & Matteo Keffer. Con la presenza in sala dell'attivista di Ultima Generazione, Bruno Cappelli

𝐕𝐞𝐧𝐞𝐫𝐝𝐢̀ 𝟓/𝟏𝟐/𝟐𝟎𝟐𝟓 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖.𝟑𝟎 presentazione del Libro "𝐋'𝐞𝐫𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐂𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚" scritto da Paola Imperatore, Emanuele Leonardi Interviene 𝐄𝐦𝐚𝐧𝐮𝐞𝐥𝐞 𝐋𝐞𝐨𝐧𝐚𝐫𝐝𝐢 Sociologo - Università di Bologna e co.autore del Libro . Introduce 𝐎𝐭𝐭𝐚𝐯𝐢𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐳𝐨𝐜𝐜𝐚 Filosofo e Presidente Società delle/dei Territorialisti/e. Partecipano 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐔𝐥𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐆𝐞𝐧𝐞𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐄𝐱𝐭𝐢𝐧𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐛𝐞𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧, 𝐋𝐞𝐠𝐚𝐦𝐛𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢 𝐞 𝐅𝐫𝐢𝐝𝐚𝐲𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐅𝐮𝐭𝐮𝐫𝐞. 𝐋𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐢𝐛𝐫𝐨 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐞𝐠𝐮𝐢𝐭𝐚 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐨 𝐢𝐥 𝐁𝐫𝐞𝐚𝐝&𝐑𝐨𝐬𝐞𝐬 - 𝐁𝐚𝐫𝐢, 𝐕𝐢𝐚 𝐆. 𝐀𝐦𝐞𝐧𝐝𝐨𝐥𝐚 𝟏𝟖𝟗/𝐀

"𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐓𝐈𝐂𝐇𝐄 - 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨" 𝐢 𝐦𝐨𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐜𝐥𝐢𝐦𝐚𝐭𝐢𝐜𝐚: 𝐄𝐜𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐚 𝐞 𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐬𝐞𝐠𝐮𝐚𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐞 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢 2 giornate per capire chi sono, come si sono evoluti e cosa chiedono i movimenti ecologisti presso l' 𝐇𝐔𝐁 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚, 𝐕𝐢𝐚 𝐍𝐢𝐠𝐫𝐨̀ 𝟏𝟖, 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐢"Come se non ci fosse un Domani" è un film documentario che getta uno sguardo profondo sulle azioni, le speranze e i dilemmi del movimento di Ultima Generazione, un gruppo di attivisti impegnati nella lotta contro la crisi climatica. Il documentario mette al centro cinque attivisti, raccontando le loro esperienze personali e le ragioni che li spingono ad agire per costruire un futuro più sostenibile. Attraverso la narrazione delle incertezze, dei conflitti interiori e della forza di chi sceglie la strada della disobbedienza civile, "Come se non ci fosse un domani" invita a riflettere sull'urgenza di interventi concreti in un periodo segnato da gravi emergenze ambientali. Il film, però, va oltre la cronaca delle azioni di Ultima Generazione: esplora il tema del diritto all'attivismo, della libertà di espressione e dei rischi che questa libertà corre in un clima politico sempre più diviso. Con uno stile narrativo equilibrato, offre la possibilità di comprendere il movimento senza pregiudizi, dando spazio alle voci di chi, animato da passione e coraggio, ha scelto di impegnarsi per la giustizia climatica, rendendo il proprio agire un gesto necessario per il bene comune."L'era Della Giustizia Climatica" è un libro reinterpreta la storia dei movimenti ecologisti in Italia, le dimensioni della giustizia climatica odierna e l'esplosione della convergenza delle lotte – guidata da realtà diverse, con approccio intersezionale, Emanuele Leonardi è un Sociologo dell'Università di Bologna, i suoi interessi di ricerca includono l'ambientalismo del lavoro, l'ecologia politica e la teoria sociale. Ottavio Marzocca è presidente della Società dei Territorialisti/e e professore in pensione di Filosofia etico-politica presso l'Università di Bari. Si occupa dei rapporti tra forme del potere e sistemi di sapere nel governo delle società avanzate. Ne ha studiato le implicazioni biopolitiche in diversi campi, dalla gestione della salute alla tutela dell'ambiente, dal consumo del territorio alle trasformazioni della soggettivitàL'iniziativa è promossa dal Nodo Locale di Galattica - Rete Giovani Puglia ed è realizzato dall'associazione Arkadia con la collaborazione di Metabolè - Fucina delle idee, Bread&Roses - Spazio di Mutuo Soccorso e libreria UBIK - Luna di Sabbia "𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐆𝐀𝐋𝐀𝐓𝐓𝐈𝐂𝐇𝐄 - 𝐂𝐮𝐥𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐧 𝐌𝐨𝐯𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨", è una serie di appuntamenti che celebrano il coraggio e la determinazione delle giovani generazioni che, in diverse epoche e luoghi, hanno sfidato le convenzioni e lottato per un cambiamento. Attraverso film, libri e ospiti d'eccezione, si esplora lo spirito di ribellione che ha plasmato movimenti sociali e culturali, raccontando storie di resistenza e speranza. (tl@)