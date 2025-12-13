"Visioni Galattiche" a Trani: Hub Porta Nova Palcoscenico di Arte e Gioventù

Il 𝟏𝟑 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, il Nodo di Trani della rete Galattica – Rete Giovani Puglia apre le porte a una serata all'insegna dell'arte, della musica e della partecipazione giovanile. L'evento, ospitato presso 𝐇𝐔𝐁 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚 𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐚 𝐍𝐢𝐠𝐫𝐨̀ 𝟏𝟖, parte con l'inaugurazione della 𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝'𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 "𝐄𝐂𝐎𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐈", curata dal 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐀𝐫𝐭𝐱𝐇𝐮𝐛 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐫𝐤𝐚𝐝𝐢𝐚La mostra "Ecosistemi" nasce come spazio di dialogo tra giovani artisti e la comunità, mettendo in scena opere che riflettono sulle interconnessioni tra individuo, ambiente e società. L'inaugurazione avrà 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 e sarà un'occasione per immergersi in una pluralità di linguaggi artistici, tra pittura, fotografia e installazioni. La mostra sarà visitabile fino al 27 DicembreLa serata proseguirà con momenti di intrattenimento e partecipazione attiva 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎 𝐃𝐉 𝐃𝐚𝐰𝐠𝐦𝐚 farà da sfondo alla serata creando un'atmosfera dinamica e coinvolgente. 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐥'𝐎𝐥𝐢𝐨 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚̀ 𝐥'𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐌𝐢𝐜 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 : spazio alla creatività con microfono libero, un invito aperto a chiunque voglia esprimersi attraverso parole.Visioni Galattiche- Cultura in Movimento fa parte della programmazione del Nodo Locale di Galattica – Rete Giovani Puglia, un progetto promosso dalla Regione Puglia e dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, L'obiettivo è quello di creare spazi di aggregazione, espressione e crescita per i giovani pugliesi, favorendo il protagonismo giovanile e la co-progettazione culturale.