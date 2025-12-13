Visioni Galattiche
Visioni Galattiche" a Trani: Hub Porta Nova Palcoscenico di Arte e Gioventù
Associazioni

"Visioni Galattiche" a Trani: Hub Porta Nova Palcoscenico di Arte e Gioventù

Stasera al Nodo Galattica l'inaugurazione della mostra collettiva "Ecosistemi" (ArtxHub), seguita da Open Mic poetico e musica con DJ Dawgma.

Trani - sabato 13 dicembre 2025 8.17 Comunicato Stampa
Il 𝟏𝟑 𝐝𝐢𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟓, il Nodo di Trani della rete Galattica – Rete Giovani Puglia apre le porte a una serata all'insegna dell'arte, della musica e della partecipazione giovanile. L'evento, ospitato presso 𝐇𝐔𝐁 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚 𝐢𝐧 𝐕𝐢𝐚 𝐍𝐢𝐠𝐫𝐨̀ 𝟏𝟖, parte con l'inaugurazione della 𝐦𝐨𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐝'𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚 "𝐄𝐂𝐎𝐒𝐈𝐒𝐓𝐄𝐌𝐈", curata dal 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐞𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐀𝐫𝐭𝐱𝐇𝐮𝐛 𝐝𝐞𝐥𝐥'𝐚𝐬𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐀𝐫𝐤𝐚𝐝𝐢𝐚

La mostra "Ecosistemi" nasce come spazio di dialogo tra giovani artisti e la comunità, mettendo in scena opere che riflettono sulle interconnessioni tra individuo, ambiente e società. L'inaugurazione avrà 𝐢𝐧𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎 e sarà un'occasione per immergersi in una pluralità di linguaggi artistici, tra pittura, fotografia e installazioni. La mostra sarà visitabile fino al 27 Dicembre
La serata proseguirà con momenti di intrattenimento e partecipazione attiva 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟐𝟏:𝟑𝟎 𝐃𝐉 𝐃𝐚𝐰𝐠𝐦𝐚 farà da sfondo alla serata creando un'atmosfera dinamica e coinvolgente. 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐢𝐚 𝐃𝐞𝐥𝐥'𝐎𝐥𝐢𝐨 𝐠𝐮𝐢𝐝𝐞𝐫𝐚̀ 𝐥'𝐎𝐩𝐞𝐧 𝐌𝐢𝐜 𝐍𝐢𝐠𝐡𝐭 : spazio alla creatività con microfono libero, un invito aperto a chiunque voglia esprimersi attraverso parole.

Visioni Galattiche- Cultura in Movimento fa parte della programmazione del Nodo Locale di Galattica – Rete Giovani Puglia, un progetto promosso dalla Regione Puglia e dall'Assessorato alle Politiche Giovanili, L'obiettivo è quello di creare spazi di aggregazione, espressione e crescita per i giovani pugliesi, favorendo il protagonismo giovanile e la co-progettazione culturale.
"Visioni Galattiche" a Trani: Hub Porta Nova Palcoscenico di Arte e Gioventù
"Visioni Galattiche" a Trani: Hub Porta Nova Palcoscenico di Arte e Gioventù
  • Hub portanova
Altri contenuti a tema
Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale Hub Porta Nova, Trani al centro del dibattito nazionale Due giorni di approfondimenti sulla giustizia climatica
Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica" Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica" Due giorni di cinema e dibattiti con Ultima Generazione e Sociologi per capire la convergenza tra ecologia e lotte sociali.
Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa" Torna ad HUB Porta Nova di Trani l'appuntamento con "Cinema a Sorpresa" Ogni giovedì sera alle 20:15, film a tema ignoto e discussione post-visione guidata da Nicolò Spallucci. Ingresso libero per cinefili e curiosi
"Stai Serena!" a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico Eventi e cultura "Stai Serena!" a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico La psicologa Capozza guida l'incontro: "La consapevolezza è il primo passo per gestire le emozioni"
A Trani, uno sguardo sulla resistenza di Ezidi e Curdi A Trani, uno sguardo sulla resistenza di Ezidi e Curdi A PortaNova Hub la presentazione del libro "Ezidi" d Carla Gagliardini e il film "Nuova Vita".
HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa Eventi e cultura HUB Porta Nova Trani: «iN BOX» inaugurata la mostra dell’artista palestinese Zaid Ayasa Un viaggio artistico e culturale che unisce memoria, resistenza e dialogo interculturale
Ad Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025” Attualità Ad Hub Porta Nova a Trani l’incontro sul benessere “Vivere Leggeri – Edizione Estate 2025” Un viaggio pratico e consapevole tra mente, corpo e alimentazione per ritrovare il proprio equilibrio
Proiezione ad HuB Porta Nova di “Le Belle Estati”, con ospite il regista Mauro Santini Eventi e cultura Proiezione ad HuB Porta Nova di “Le Belle Estati”, con ospite il regista Mauro Santini Emozionante serata all’insegna del cinema d’autore
Teatro Mimesis, il piccolo gioiello di Trani che continua a stupire
13 dicembre 2025 Teatro Mimesis, il piccolo gioiello di Trani che continua a stupire
Trani in Festa per Santa Lucia: Fede, Luce e Comunità
13 dicembre 2025 Trani in Festa per Santa Lucia: Fede, Luce e Comunità
Palazzo delle Arti Beltrani: torna Larry Franco Trio con Larry Christmas and Happy New Swing
13 dicembre 2025 Palazzo delle Arti Beltrani: torna Larry Franco Trio con Larry Christmas and Happy New Swing
Scuola Beltrani: successo e cuore per il "Mercatino Solidale "
13 dicembre 2025 Scuola Beltrani: successo e cuore per il "Mercatino Solidale"
D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani
12 dicembre 2025 D'oro e d'azzurro: risplende sul porto l'albero di Natale a Trani
Lucera-Soccer Trani, Moscelli: «Non bisogna abbassare la guardia. Distacco così ampio? Inaspettato»
12 dicembre 2025 Lucera-Soccer Trani, Moscelli: «Non bisogna abbassare la guardia. Distacco così ampio? Inaspettato»
Trani, da stasera sul porto l’Albero di Natale
12 dicembre 2025 Trani, da stasera sul porto l’Albero di Natale
7
Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia
12 dicembre 2025 Torna Christmas Magik, la rassegna natalizia per tutta la famiglia
La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche
12 dicembre 2025 La magia del Natale ti aspetta da Ottica Pistillo: aperture speciali e idee regalo uniche
Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani
12 dicembre 2025 Già raccolti 1.000 giocattoli per l'iniziativa del Circolo ACLI di Trani
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.