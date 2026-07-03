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"La verità è altrove": il cinema indipendente arriva all'Hub Porta Nova con il regista Giuseppe Gimmi

Stasera la proiezione del cortometraggio nell'ambito di "Visioni Galattiche", il progetto di Arkadia che promuove cultura, partecipazione e spazi inclusivi per i giovani

Trani - venerdì 3 luglio 2026 7.29
"Visioni Galattiche", associazione Arkadia presso il Nodo Galattica di Trani, presenta il cortometraggio di Giuseppe Gimmi "La verità è altrove" AL DI LÀ DELL'OMBRA. Un appuntamento imperdibile per godere della visione di questo speciale lavoro e discuterne insieme. L'evento, in programma il 3 luglio 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 18:30, si svolgerà presso 𝐇𝐔𝐁 𝐏𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐍𝐨𝐯𝐚, Via Nigrò 18 Trani. Il progetto, promosso dal Nodo Locale della Rete Galattica – Rete Giovani Puglia, vuole anche sensibilizzare istituzioni e cittadinanza sulla necessità di spazi liberi e inclusivi, dove la cultura possa nascere dal basso e diventare accessibile a tutti.

Nota: Giuseppe Gimmi nasce a Fasano nel 1997. Ha frequentato un corso di sceneggiatura con Nicola Ragone presso lo "SpazioTempo" di Bari, che gli ha permesso, attraverso la scrittura, di esternare e descrivere i suoi concetti. Successivamente ha scritto e diretto il suo primo cortometraggio Per le vie del Paradiso (2021), che ha ricevuto importanti riconoscimenti (Cortocircuiti Film Festival, HIIFF, Amarcort Film Festival), dando il via a un'attività cinematografica sperimentale.
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