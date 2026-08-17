Eventi e cultura
Trani, questa sera la presentazione del libro di Roberto Pellicone e l’anteprima del docufilm
A Largo Porta Vassalla il racconto di 38 anni nella Polizia di Stato dell’ex Questore: una testimonianza tra lotta alla criminalità, servizio allo Stato e vita oltre la divisa
Trani - lunedì 17 agosto 2026 8.16
La Fondazione S.E.C.A. propone questa sera, lunedì 17 agosto alle ore 21, a Largo Porta Vassalla, alle spalle della Cattedrale di Trani, una serata dedicata alla memoria, all'impegno civile e alla testimonianza di chi ha trascorso una vita al servizio dello Stato. Al centro dell'appuntamento la presentazione del libro autobiografico "La mia vita in Polizia: una storia lunga 38 anni" del dott. Roberto Pellicone, già Questore della Repubblica, accompagnata dalla proiezione in anteprima del docufilm dedicato alla sua esperienza professionale e umana. L'ingresso è libero.
Il libro ripercorre trentotto anni di attività nella Polizia di Stato, dagli esordi al Reparto Mobile di Reggio Calabria alle importanti esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata, nell'Antiracket e nell'Antiterrorismo, fino alla direzione della D.I.G.O.S. reggina e alla guida delle Questure di Isernia, Barletta-Andria-Trani e Siracusa. Ma il racconto di Pellicone non si limita agli incarichi e alle operazioni. Al centro c'è anche l'uomo dietro la divisa, con le paure, le responsabilità, le scelte difficili, le tensioni delle negoziazioni e i rapporti umani costruiti durante una carriera trascorsa spesso in prima linea. Particolarmente significativo anche il percorso legato alla formazione: Pellicone si è specializzato a Budapest con l'FBI nelle tecniche di negoziazione per la gestione degli ostaggi, esperienza che ha arricchito il suo lungo percorso professionale.
Il docufilm accompagnerà la presentazione del volume attraverso immagini e testimonianze, offrendo una dimensione visiva al racconto di una carriera segnata dal contrasto alla criminalità e dal servizio alle istituzioni.
La serata rappresenta quindi un'occasione per conoscere non soltanto le vicende professionali di un uomo che ha ricoperto importanti incarichi nella Polizia di Stato, ma anche il prezzo personale e umano delle responsabilità assunte nel corso di quasi quattro decenni al servizio dello Stato. Roberto Pellicone, laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Messina, è entrato nella Polizia di Stato nel 1988. Nel corso della sua carriera ha ricevuto, per meriti di servizio e dedizione, le onorificenze di Cavaliere e Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Appuntamento questa sera, 17 agosto, alle ore 21 a Largo Porta Vassalla. L'ingresso è gratuito.
Per informazioni: Fondazione S.E.C.A., tel. 0883 582470 – info@fondazioneseca.it.
Il libro ripercorre trentotto anni di attività nella Polizia di Stato, dagli esordi al Reparto Mobile di Reggio Calabria alle importanti esperienze maturate nel contrasto alla criminalità organizzata, nell'Antiracket e nell'Antiterrorismo, fino alla direzione della D.I.G.O.S. reggina e alla guida delle Questure di Isernia, Barletta-Andria-Trani e Siracusa. Ma il racconto di Pellicone non si limita agli incarichi e alle operazioni. Al centro c'è anche l'uomo dietro la divisa, con le paure, le responsabilità, le scelte difficili, le tensioni delle negoziazioni e i rapporti umani costruiti durante una carriera trascorsa spesso in prima linea. Particolarmente significativo anche il percorso legato alla formazione: Pellicone si è specializzato a Budapest con l'FBI nelle tecniche di negoziazione per la gestione degli ostaggi, esperienza che ha arricchito il suo lungo percorso professionale.
Il docufilm accompagnerà la presentazione del volume attraverso immagini e testimonianze, offrendo una dimensione visiva al racconto di una carriera segnata dal contrasto alla criminalità e dal servizio alle istituzioni.
La serata rappresenta quindi un'occasione per conoscere non soltanto le vicende professionali di un uomo che ha ricoperto importanti incarichi nella Polizia di Stato, ma anche il prezzo personale e umano delle responsabilità assunte nel corso di quasi quattro decenni al servizio dello Stato. Roberto Pellicone, laureato in Giurisprudenza all'Università degli Studi di Messina, è entrato nella Polizia di Stato nel 1988. Nel corso della sua carriera ha ricevuto, per meriti di servizio e dedizione, le onorificenze di Cavaliere e Commendatore al Merito della Repubblica Italiana. Appuntamento questa sera, 17 agosto, alle ore 21 a Largo Porta Vassalla. L'ingresso è gratuito.
Per informazioni: Fondazione S.E.C.A., tel. 0883 582470 – info@fondazioneseca.it.