Protezione civile - Progetto HANDY
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Attualità

Regione Puglia | Progetto HANDY di cooperazione di Protezione civile di Italia e Croazia. Presentata la campagna di sensibilizzazione con la mascotte Picci

Debora Ciliento: "Un progetto per una 'Protezione civile' senza confini che si basa sulla cooperazione e sulle competenze"

Trani - giovedì 1 ottobre 2026
L'assessore all'Ambiente e al Clima, Debora Ciliento, con delega alla Gestione delle Emergenze, ha partecipato questa mattina alla presentazione di due progetti del Dipartimento regionale Protezione civile e Gestione delle Emergenze – Sezione Protezione civile presso il Palazzo della Presidenza della Regione a Bari: HANDY, progetto di cooperazione dei sistemi di Protezione civile di Italia e Croazia, e Picci, la mascotte della Protezione civile pugliese. Potenziare le competenze specialistiche, la preparazione e la capacità di risposta dei sistemi di Protezione civile di fronte alle emergenze connesse ai cambiamenti climatici, puntando sulla formazione, sul rafforzamento delle capacità operative e sulla cooperazione transfrontaliera è stato l'obiettivo del progetto HANDY, finanziato dal Programma Interreg Italia-Croazia 2021-2027, che si chiuderà ufficialmente a fine settembre e dei cui risultati oggi si è discusso.
La Sezione Protezione civile della Regione Puglia è stata capofila di progetto, che ha visto come partner per la Croazia la Contea di Spalato–Dalmazia e la Contea di Neretva–Dubrovnik, e per l'Italia l'Agenzia regionale per la Protezione civile della Regione Abruzzo, il Comune di Aquileia (Udine) con partner Associato Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Con HANDY si è deciso di investire su attrezzature specializzate e soprattutto su formazione e scambio di competenze e buone pratiche, al fine di costruire territori resilienti con comunità più sicure e consapevoli, sostenute da amministrazioni capaci di programmare e da sistemi di Protezione civile preparati a intervenire con competenza e tempestività. Comunità che nel mar Adriatico riconoscono non solo un elemento geografico ma un ambiente comune da proteggere e uno spazio di relazioni nel quale condividere opportunità e anche vulnerabilità e rischi.

"Il progetto HANDY ha rappresentato percorso di confronto e formazione intrapreso con le altre realtà che si affacciano sul mar Adriatico per condividere le buone prassi e poter pianificare strategie e percorsi utili in caso di emergenze, soprattutto quelle legate ai cambiamenti climatici le cui ricadute sono evidenti sul nostro patrimonio naturale – ha sottolineato l'assessore Ciliento -. Questo percorso ci mostra una Protezione civile senza confini che si basa sulla cooperazione e sulle competenze. Anche la mascotte Picci vuole lanciare un messaggio di partecipazione e di consapevolezza dei rischi propri del territorio ai giovani e di valorizzazione del volontariato, cioè di chi è sempre attivo sul territorio per monitorare le situazioni di pericolo e intervenire in caso di emergenza a tutela della collettività."

Picci è un uccellino, sentinella del territorio, che ha deciso di diventare volontario di Protezione civile, e il suo compito è quello di diffondere la cultura della Protezione civile, veicolando informazioni corrette per aumentare la consapevolezza delle giovani generazioni sulla previsione e prevenzione dei rischi e sui buoni comportamenti da adottare in caso di emergenza. La mascotte Picci sarà protagonista di una serie di animazione, realizzata in collaborazione con la Fondazione Apulia Film Commission, di cui oggi è stato presentato l'episodio pilota. A promuovere questa campagna di sensibilizzazione è stato nella scorsa legislatura il Comitato regionale permanente di Protezione civile, presieduto dal consigliere Maurizio Bruno, con l'obiettivo anche di omaggiare in questo modo i giovani volontari di Protezione civile che offrono la loro generosità e il proprio coraggio alla comunità.
Questa mattina insieme all'assessore Ciliento, al direttore del Dipartimento Protezione Civile e Gestione delle Emergenze della Regione Puglia, Nicola Lopane, e alla dirigente della Sezione regionale Protezione Civile Barbara Valenzano, sono intervenuti: per la presentazione di Picci, Maurizio Bruno, già presidente del Comitato regionale permanente di Protezione civile, e Cristina Piscitelli, project manager dell'Ufficio progettazione e gestione progetti della Fondazione Apulia Film Commission; per la chiusura del progetto HANDY, Fabio D'Amato, capo del Centro Operativo Emergenze Marittime presso la sala Situazioni Italia del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, Mauro Novello per il Segretariato Congiunto del Programma Interreg Italia-Croazia, e una rappresentanza dei partner di progetto italiani e croati.
  • Debora Ciliento
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